在現時樓市辣招下，若本身持有一個物業想再「加碼」，需繳付15%額外印花稅。為了用最低成本置業，「甩名」後以首置身份買樓漸越見普遍。本報發現，近月有業主為慳更多甩名時必須花費的釐印費，索性將甩名「斬件」進行。由於香港的交易釐印費採遞進制，有業主將業權分拆成三分一或四分一等、分多次進行轉讓交易，藉以避稅。

有律師認為，若稅局有理由相信，該分段業權轉讓是「有目的完成整個業權轉讓」，或會追收印花稅，但在近親轉讓間追查或有難度。

紛拆契持有 取代長命契

土地註冊資料顯示，將軍澳日出康城晉海一個實用面積343方呎單位，原業主2019年3月以662萬元買入，當時只繳付24.2萬元印花稅，反映買家以首置身份入市。

其後去年3月至12月，原業主分開3次、每次轉讓三分之一業權至近親，每次成交金額僅180萬元。因為低於200萬元，每次釐印費僅為100元，遠低於一次過以540萬元轉售物業所需的16.2萬元釐印費。

此物業的原業主，早已懂使用此招，他本身於2012年買入大圍名城盛世一個單位，2017年至2018年同樣分三次將業權轉至買家，原業主甩名後才再以首置身份買入日出康城單位。

在樓市興旺下，甩名首置方式漸見普遍，據Q房網統計數據顯示，去年全年內部轉讓的買賣登記達3,651宗，雖較2019年的4,610宗少，但仍佔整體二手成交達8%。為了慳稅，現時業主都改變了持有物業方式，以往兩人買入物業，大多以俗稱「長命契」的聯權共有（Joint Tenants）形式持有物業，但為了方便甩名，現在業主均會拆契，改以分權共有（Tenancy in Common）持有，再將業權分階段以內部轉讓形式，轉予另一名業主，甩名後再以首置身份置業。

稅局或追收 惟調查有難度

簡松年律師行資深合夥人鍾卓成律師表示，若交易雙方有意圖完成一件交易，就算將交易拆散成不同小交易，稅局都可視為一個交易整體從新計算印花稅。不過，若交易在近親轉讓及分階段進行的話，稅局追查或有難度。

他舉例若一個市價600萬元交易，每隔一個月、分三次每次200萬元交收，「稅局要證明第一次交易嗰陣，必定有計劃做第二次同第三次交易，先至有望追回稅款」，這在近親轉讓情況下難以證實，「例如阿媽將物業部份業權畀個仔，假設佢其後認為個仔生性先會轉出第二次業權，咁就難以證明佢一定有後續嘅轉讓」，所以這些分階段業權交易多發生於近親轉讓，其他商業成交較少發生。

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