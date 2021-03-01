恒生指數迎來五十年最大的改革，恒指不代表香港，並不是新鮮事，偏偏恒指公司在建議上提出，要保持「香港」代表性，恒指裡維持20至25隻「香港」成份股，以支持香港部份在指數的代表性。

香港兩個字用上引號，是恒指公司加上，某程度代表了，連指數公司都覺得，恒指已沒有真正香港股，只有被「香港」的股份。而維持20至25隻，數目不變，比重卻大跌，相信往後絕大部份藍籌新貴都是巨型「中資股」的前提下，「香港股」比重只會不斷被攤薄。

恒指目前52隻成份股，稱得上「香港」成份股，約有19隻（見表），連同兩隻濠賭，勉強上湊夠21隻，佔藍籌數目四成，佔恒指比重亦接近四成，這主要由於友邦（1299）加上滙豐（005）及港交所（388），已佔了23%，其餘的比重介乎0.25%至1.55%，聊勝於無。

改革後的恒指，成份股增至80至100隻，而同股不同權及第二上市的大市值中資股如美團（3690）、阿里（9988），比重會由目前5%增至8%，甚至下季染藍大熱快手（1024）亦迅即佔8%。「港股」數目不變的情況下，比重無可避免大幅收窄，最終比重會減至兩成甚至更低。

恒指成份股的改變，正正是香港當前的改變。中共以「滲沙子」形式在本港各行各業等專業領域搶佔話事權，金融股市亦不會例外。港股跟黨姓，本港上市公司黨企化正在進行中，難得恒指公司心水清，強調保持「香港」代表性，在今日特別諷刺的日子，顯得格外的黑色幽默。

股榮

https://www.facebook.com/stockwing1

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！