樓價急升下，自置單位已成富裕家庭的重要財富來源。立法會秘書處剛公佈的「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報提到，根據差餉物業估價署的統計數字，粗略估算本港私人住宅物業的市值於1997至2019年期間，已累升兩倍至約12萬億港元， 優於本地生產總值的109%增幅。

2019年，本港私人住宅物業總值約為本地生產總值的4倍，遠高於美國的1.6 倍。樓價變化帶來的財富效應，對本地消費及本地生產總值，可以產生重大影響。

全港私人住宅單位總值約12萬億元，相當於兩間騰訊（700），該公司現市值約6.69萬億元。至於美國蘋果公司（Apple）及Amazon，現時市值約15.6萬及12.07萬億港元。即是說，一間美國上市公司，已貴過香港130萬間自置居所的總值。

報告亦提到，全港三分之二的業主已償還按揭貸款，反映他們的財務狀況穩健。這與2003年年中的黯淡景況，形成鮮明對比，當時10.6萬宗按揭合約 (或總數的22%)， 呈現負資產苦況。

近年全港租戶大幅增長

過去23年，全港住戶的居所租住權分佈，出現重大變化。1997至2008年期間， 全港住戶增加了35.41萬戶。此期間，自置居所住戶顯著增加了33.6 7萬戶，而租戶只增加了4.72萬戶。報告指，這主要受惠於當時房屋供應充裕及樓價處於可負擔水平。到了2009至2019年期間，全港增加了33.5萬住戶，而自置居所住戶同期只增加了8.02萬戶。然而，居住於公營或私人房屋的租戶則飈升了25.02萬戶(包括9.27萬個居住環境較差的劏房單位)。

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