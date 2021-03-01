詳細一啲講通脹、債息對今浪股市的影響。美國10年債孳息上星期最高見過1.61%，升得相當急，但亦好快回返1.4%。債息同債價呈相反關係，債息狂升，即係債價猛跌。有人近期不斷沽債，而揸住國債者，大多係大型金融機構或基金。所以問題之根源係，點解要沽債？

承前文，現時救市處於轉型階段。09至20年係貨幣政策救市，主要方法為QE。QE代表國債的最後買家係政府，政府同你講話之國債咩價，政府會包底。如此債價有升冇跌進入超級牛市，相對地債息被壓到極低，日本及歐洲部份國家甚至出現負利率後市場仍爭住買國債。記住原因只有一個，就係政府話佢會包底。

今年開始，美國準備以財政政策救市，即增加政府支出。如貨幣政策救市及財政政策救市一齊做，刺激力度過猛，隨時炒爆市面臨新一場危機，咪即係玩自己？所以當美國財政政策救市落實之際，就意味貨幣政策救市將逐漸退出。一旦QE退場，代表國債不再由政府包底，大行自然會預早郁。

由於市場驚QE遲早退市，情況如早年聯儲局要縮表引發的恐慌，故聯儲局現時仍不斷強調未有退QE打算，澳洲聯儲更因為債息升過急而象徵性地買40億澳元長債圖穩定市場。貨幣、財政政策救市不會長期一齊做係一種假設，既然聯儲局都話未有退QE之意，市場為何當佢冇到？

原因就係通脹。通脹有兩隻，成本推動型（cost driven inflation）同需求推動型（demand driven inflation）。前者簡言之，就係來貨成本貴咗自然賣得貴；後者係市場需求大於供應，將貨搶貴。去年疫情肆虐，大量停工生產力下降。今年開始復甦，需求回復之餘更要補貨，短期內會搶貴。當產能加碼，庫存又回補，短期搶貴貨現象會消失。財政政策救市即要需求頂硬上，繼續買買買。而左派想搞提高最低工資等政策，亦會加重成本。成個劇本，就係要通脹。

通脹一嚟料，貨幣政策救市不得不退。故縱使央行口講不退，但市場見你做緊之事係將來會退，此即當下之疑慮，震盪由此而來。講咁多，股市升定跌呢？睇埋今個星期五。聯儲局主席及多位委員星期五會發表講話，市場觀望央行會否對近期債息急升出手。愚以為聯儲局會模稜兩可地安撫市場，若債息繼續飆，會公佈啲到喉唔到肺措施。因此相信市場仍會高位反覆，會否破頂，不知道，但預期大調整兩三個月內將至。

Mr. Tregunter

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