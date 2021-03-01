【中午12時】

財政司司長陳茂波指，不排除進一步上調股票交易印花稅的可能，但暫時未有相關計劃，港股隨即倒跌，恒指半日挫193點，報29,258點，較今日高位挫507點；H指跌11點，報11,442點；科指升125點，報9,424點；主板成交1,410億元，北水於10時45分開始現沽壓，由最高淨流入近32億元，急跌至淨流入23.09億元，流走近9億元。A股亦與港股於相約時間到達高位後急速轉跌。

港交所（388）升近4%高見509元後打回原型，現報492.6元，升0.61%。

油價回軟，三桶油下滑，中海油（883）跌4.81%，報8.71元；中石化（386）跌3.99%，報4.09元；中石油（857）跌3.2%，報2.72元。

本地地產股偏弱，恒隆（101）跌1.51%，報19.54元；恒基（12）跌1.35%，報33元；新世界（17）跌1.95%，報37.75元。

國美零售（493）公佈計劃以先舊後新方式配售22.8億股股份，佔擴大後股本9.57%，每股配售價為1.97港元，較昨日收市折讓15.09%；國美市前現大手交易，26手交易共涉22.8億億股，涉資共44.92億元，半日大跌13.36%，報2.01元。

渣打（2888）公佈透過美林國際回購逾151.7萬股普通股，加權平均每股買入價476.3932便士，合共斥資近723萬英鎊，股價半日升0.1%，報50.55元。

騰訊（700）升1.79%，美團（3690）升2.07%，中芯（981）升3.36%。

滙控（5）跌3.04%，報44.7元。

【上午11時30分】

A股於陳茂波言論後轉弱倒跌，上證跌35點或0.99%，報3,516點；深證成指跌82點或0.56%，報14,774點；創業板指跌23點或0.78%，報2,917點。

【上午10時55分】

財政司司長陳茂波指，不排除進一步上調股票交易印花稅的可能，但暫時未有相關計劃，港股隨即倒跌，恒指最新挫137點，報29,315點；H指跌10點，報11,443點；科指升89點，報9,387點；主板成交1,061億元，北水流入明顯加快，暫時錄淨買31.19億元；其中滬港通淨買15.5億元，深港通淨買15.69億元。

【上午10時48分】

恒指升轉跌，最新報29,430點，跌22點。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几指，外圍顯著反彈，港股亦有一定調整幅度，故恒指見反彈屬正常，但投資氣氛不似早前北水猛灌、很多股份屢創新高的形勢，對股市再熾熱有保留，料恒指30,000點有技術阻力。他續稱，即使新經濟股出現反彈，但距離高位仍差很多，相信資金會持續輪動，建議散戶入場時，可留意被納入恒指股份的生效日期，以及落後的新經濟股。

港交所最新報503.5元，升2.8%。黃德几表示，恒指改革諮詢結果昨出爐，恒指成份股目標於2022年中前增至80隻，最終數目將固定為100隻，有利中概股回歸後染藍，故百度（美︰BIDU）及嗶哩嗶哩（美︰BILI）股價亦高收，同時增加第二上市的誘因，「喺美國造好，會炒定先，唔通等返嚟先炒咩。」

【上午9時48分】

A股高開後升幅逐步收窄，上證綜指升1點，報3,552點；深證成指跌1點，報14,856點；創業板指跌5點，報2,989點。

恒指最新報29,561點，升108點。

【上午9時21分】

港股高開255點，報29,708點；H指升145點，升11,599點；科技指數升272點，報9,570點。

盈立證券研究部總監陳偉聰表示，美國債息回落帶動科技股反彈，短期仍要視乎美國1.9萬億美元紓困方案是否獲參議院通過、中國兩會行情中的經濟目標、產業政策等，「預期恒指短期反覆整固格局，向下支持位喺28,300點，上試29,600點」。他又指，恒指公司昨提出改革，中線有利恒指發展，對其估值及每股盈利均有提升。

陳偉聰建議散戶在現市況下盡量下調持倉比例至低於四成，並平均配置增長型股份及價值型股份，包括互聯網股、消費股；及內房股、本地地產股等。

【上午9時05分】

港股黑期最新升244點，報29,616點；較現貨高水164點。

美股在3月首日向好，納指升3.01%，金價、油價、銅價再跌，比特幣昨一度升近6,000美元，重上50,000美元，現報49,446美元。

賽生藥業（6600）今早公佈新股配售結果，一手認購（500股）中籤率僅3%，認購140手（70,000股），才穩中一手。

消息指百度最快本週尋求通過港交所上市聆訊，或有機會與嗶哩嗶哩（B站）同於3月完成在香港的二次上市，百度集資規模最多為50億美元。

【凌晨05點30分】

美國第三款疫苗獲批使用，加上市場憧憬1.9萬億美元刺激方案可在國會過關，美股三大指數周一高收。道瓊斯工業平均指數收報31,535點，升603點或1.95%，標普500指數收報3,901點，升90點或2.38%。納斯達克綜合指數收報13,588點，升396點或3.01%。

【晚上10點30分】

美國三大指數齊升，道指升1.32%，至31,339點；標普500指數升1.47%，至3,867點；納指升1.73%，至13,420點。

科技股女股神Cathie Wood旗下Ark Invest多隻主要持股表現造好，Tesla（TSLA）升2.32%，至691.16美元；Square（SQ）升3.11%，至237.19美元；Teladoc Health（TDOC）升3.12%，至227.99美元，Zillow（Z）升3.57%，至167.24美元。

中概股反彈，B站（BILI）升6.22%，至138.8美元；蔚來（NIO）升4.54%，至47.86美元；老虎證券（TIGR）升8.64%%，至25.91美元；富途（FUTU）升9.78%，至167.83美元。

百度（BIDU）宣佈按1：80比例拆股，即日生效，現升5.56%，至299.23美元。

恒指夜期跌0.08%，至29,230點，低水223點。

【晚上10點】

美國聯儲局主席鮑威爾強調，美債孳息率上升彰顯了對經濟復蘇的信心，並暗示通脹遠未達到需要擔憂的地步。

高估值中概股反彈，當中新能源汽車表現佳，蔚來汽車（NIO）升逾5%，理想汽車（LI）漲3.31%，小鵬汽車（XPEV）漲4.60%。

【下午5點30分】

美國十年期國債債券孳息率跌至1.429厘。歐洲股市早段造好，美國三大指數期貨造好，道指期貨升0.98%，至31,216點；標普500指數期貨升1.07%，至3,849點，納指期貨升1.33%，至13,084點。

德國DAX指數升1.06%；英國富時100指數升1.78%；法國CAC40指數升1.5%；意大利富時MIB指數升1.52%。

中概股盤前造好，B站（BILI）升4.87%，至132.1美元；虎牙（HUYA）升2.47%，至26.35美元；百度（BIDU）升4.8%，至297.08美元；逸仙電商（YSG）升4.22%，至18.27美元；拼多多（PDD）升4.81%，至179.4美元；富途（FUTU）升6.8%，至163.18美元；老虎證券（TIGR）升8.68%，至25.92美元。

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