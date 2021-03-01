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博彩收益｜澳門2月賭收升136%遜預期 17個月以來首錄增長

3小時前
今年2月澳門博彩毛收入按年增長135.6%至73.12億元澳門幣，是自19年9月以來，首次錄得增長。

澳門博彩監察協調局公佈，今年2月澳門博彩毛收入按年增長135.6%至73.12億元澳門幣，是自19年9月以來，首次錄得增長。但差過市場預期的增長145%。

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今年首兩個月的博彩毛收入則按年跌39.2%至153.36億元澳門幣。

金沙（1928）午後升1.1%至26.7元 ，澳博（880）升1.7%至10.98元，銀娛（027）升3%至73元， 美高梅（2282）則跌5.8%至13.04元。

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去年同期，澳門當局曾禁止賭場營運兩個星期，因此令去年的基數變低。

澳門政府上月公佈，由2月22日起，所有內地入境澳門人士不用接受隔離，消息曾刺激澳門賭股炒起。

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