近年轉戰住宅項目的樂風集團積極併購舊樓，繼早前購入太子基隆街一列舊樓業權，最新夥拍石壁投資再斥1.4億元，購入同地段另一全幢舊樓，成功擴大該區版圖。

樂風集團最新公佈，與石壁投資合作以1.4億元收購基隆街13至15號的全部業權，並擬連同早前購入同地段1至7號及9至11號項目作合併發展。換言之，整個項目地盤面積逾7,500方呎，現時劃入「住宅（甲類）」用途，以地積比率9倍計，最高可建樓面達6.75萬方呎，以項目總收購價約6.27億元計，每方呎樓面造價約9,288元。

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，上述項目預計總投資額逾11億元，集團將打造項目成太子區新地標，並擬將商舖部份打造成主題商場或潮流餐飲地段。

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