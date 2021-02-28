每個年代都有自己的股神。即使股神變返凡人的故事如何common，也堅信this time is different，而不是history repeats itself。早前日經指數重返三萬點水平，老股民追憶八十年代日股紙醉金迷的瘋狂年代，擺不掉傳奇日本女股神尾上縫（Nui Onoue）的身影。

尾上縫是一間居酒屋老闆娘，能夠透過拜「蟾蜍」（即是癩蝦蟆）而準確預測股票走勢，成功圈得一班日本金融界精英的鐵粉，銀行行長、證券商老闆也加入追隨尾上縫，蟾蜍講買乜就買乜。1988年日股泡沫最璀璨時，尾上縫從銀行借入大筆貸款買賣股票，由股票風水師變女股神。據網上資料，尾上縫高峯時取得超過1萬億日圓貸款，計返當年滙水，差不多等於120億美元。日股攀上高峯之時，尾上縫是日本女股神兼女首富。

故事的結尾是，日股在1989年升上39000點高位後爆破，兩年內累跌六成。蟾蜍不再發揮神力，1991年尾上縫更被揭發偽造存款證明而取得銀行貸款，被判入獄12年。她的破產令日本興業銀行及富士銀行結業。

歷史不斷重複，股神展現的神力也許不一樣，不拜蟾蜍拜第二樣（say Fintech？），信奉者的貪嗔癡卻沒有改變，劇本最終都會一樣。明就明，不解釋。

註：今周本來繼續寫加密貨幣，但最近聽完前輩講80年代日本女股神故事，覺得更貼市，所以先打尖寫這個。加密貨幣會再寫。

戚風生