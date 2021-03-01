特殊目的併購公司（Special Purpose Acquisition Comany，SPAC）成今年市場大熱，繼長和系李嘉誠後，新世界（017）亦傳出籌備SPAC上市。

彭博報道，新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛正計劃通過在美國上市一家特殊目的收購公司（SPAC）來籌集資金，這間公司可能通過IPO籌集2億至4億美元（折合約31億港元）資金。目前有關該計劃的討論仍處於早期階段，融資規模和戰略等細節仍有可能改變。

早前《彭博》引述消息人士報道，長和系創辦人李嘉誠擬籌備SPAC上市，料最早於本周向美國證監會提交上市申請，最多集資4億美元。消息人士指，由李嘉誠控股的公司正與顧問商討有關上市事宜，細節仍未敲定。

SPAC又稱空白支票公司（Blank check company），是首次公開招股（IPO）及借殼上市以外，近年較常見的上市方式。SPAC日益盛行的情況亦引起本港金發局關注，該局行政總監區景麟在其最新網誌吹風，有關議題值得謹慎研究。

據SPAC Analytics統計，去年全球共有248宗SPAC上市，集資共833.4億元（美元，下同），宗數及金額分別急升55%及5倍。單計美國市場，有237宗SPAC上市，集資共798.7億元，佔全美IPO總集資額的44%。截至周五（19日），今年全球暫錄160宗SPAC上市，集資高達475.8億元，已佔去年逾半。

擁有投資SPAC經驗的另類投資平台安投（Altive）合伙人王浩然早前接受本報訪問時指，SPAC上市時沒有實質業務，須在特定時間內成功收購公司（一般為兩年）。例如新能源貨車公司Nikola（美：NKLA），便是透過與SPAC VectoIQ合併後上市，屆時股票亦會「改名換姓」，故市場視SPAC為「啤殼」的一種 。但王浩然認為，相比起「殼股」，以「上市的私募股權基金」形容更為貼切。

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