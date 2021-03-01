樓市重現旺勢，指標屋苑之一的鰂魚涌太古城，有業主撻租賣樓。中原地產趙鴻運表示，太古城錄得3月份首宗成交，泰山閣高層A室，實用面積706方呎，屬頂層連天台單位，三房間隔，向東北享海景，業主去年12月以1,650萬元放盤，同步放租，叫租3.5萬元，最終以1,656萬元售出，比開價高6萬元，呎價23,456元，比估值賣貴3.7%。據網上銀行估價，單位估值1,597萬元。

單位賣貴6萬元，與業主「撻租」有關。趙鴻運透露，該單位上月21日原本已經租出，月租2.8萬元，由於新買家要求交吉出售，故不惜追價6萬元，以抵銷業主「撻租」損失。趙指業主是次撻租，需向租客賠償一個月租金，以及相當於一個月租金的代理佣金，合共5.6萬元。

資料顯示，上址早於2004年以404萬元購入，業主持貨17年大賺1,252萬元離場，升值3倍。

「龍床盤」未過SSD明賺實蝕

屯門「龍床盤」菁雋開放式戶二手價升破300萬元。土地註冊處資料顯示，屋苑一個實用面積169方呎低層戶，以320萬元沽出，呎價18,935元。原業主2019年7月以285.2萬元買入，升值12%。不過，由於持貨不足3年，原業主需支付樓價10%額外印花稅（SSD），明賺實蝕離場。

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