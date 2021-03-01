儘管疫情重挫本港經濟，市況一蹶不振，惟住宅樓價仍然高踞不下。萊坊最新報告指，本港去年豪宅樓價按年下跌6.9%，屬近12年以來最大跌幅，但仍然位列全球第二貴地區。至於今年資產淨值達3,000萬美元（約2.32億港元）或以上的全球超高淨值人士，將增至66.34萬人次。

萊坊最新發佈每年一度的《財富報告》，分析全球財富分佈及豪宅價格等數據。其中反映全球100個主要豪宅城市樓價的國際豪宅指數顯示，本港去年豪宅樓價按年下跌6.9%，在走勢中排行97位，屬2008年、即近12年以來最大跌幅；對比中國深圳、上海等城市分別按年升13.3%及8.5%，樓價升幅位列全球第二及第九位，大大跑輸。

不過，在全球20大優質城市中，本港豪宅樓價仍然連續14年屬第二貴地區，以100萬美元（約775萬港元）只可購入23平方米（約247方呎）豪宅，即平均呎價約31,377元。至於位處首位的摩納哥，以相同價錢則僅足夠於當地購入約15平方米（約161方呎）豪宅，即平均呎價高達48,137元。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢指，即使去年經濟疲弱和受疫情影響，本港仍然錄得約100宗，成交金額逾一億元的豪宅交易，對比2019年的127宗下跌約21%。李敏賢續指，在樓價下調的趨勢下，豪宅買家繼續在市場上尋寶，加上低息環境和供應有限等因素推動，豪宅投資者和用家的需求堅挺，料今年年豪宅樓價將持續穩健。

另一方面，報告亦指出，資產淨值達3,000萬美元（約2.32億港元）或以上的全球超高淨值人士，於去年增加2.4%至52萬位，其中以中國相關人次增幅最大，錄得9,594人次升幅，按年升15.8%。

該行預料，上述全球數目今年將增加27%至66.3萬人次；而全球百萬富翁人數將增加41%。萊坊全球研究部主管Liam Bailey指，預計今年亞洲超高凈值個人士的數目將增加39%，跑贏全球27%的平均增幅。直至2025年，亞洲將擁有全球24%的超高凈值個人士，較十年前的17%增加7個百分點；其中中國內地相關人數預計到2025年的十年間將增加2.46倍。

此外，在香港躋身最富有1%所擁有的淨資產需達280萬美元（約2,170萬港元），位列全球第六位，屬亞洲門檻次高地區，亦比澳洲、法國、德國、英國和日本等領先經濟體高。

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