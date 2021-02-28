【本報訊】港股上周兩度大瀉，整周大跌1,664點，觸發股民憂慮是否港股見頂訊號。本報訪問了4名專家，好友譚智樂、李振豪稱恒指未於高位回落夠一成，加上預期內地托市，認為訊號未出。林嘉麒、林少陽反駁指上周港股於高位大成交回落，加上一彈即散的走勢，認為訊號已出，港股無力再上；不過即使二人看淡，亦認為落後股有潛力向上，毋須全面清倉。

譚智樂：未現技術性熊市

恒指由2月高位31084點，跌至上周五的28980點，跌幅6.77%，耀才證券研究部副經理譚智樂表示，技術性熊市是高位跌兩成，因此若港股再跌超過一成後，將為見頂訊號之一，即是跌多約1,000點，至27975點。他指另一個見頂訊號可留意指數平滑異同移動平均線（MACD），若「雙牛」訊號出現後，大市短期抽升並突然大插；或穿牛熊分界線（250天線）則為見頂訊號。

譚智樂認同目前正處於牛市結束前的「牛三」階段，不少三線、細價股炒上，「好多隻都倍升，甚至入五十大升幅股，主要由於影子股效應，情況不健康」。但預期今年第一季未會爆，「現時基本上牛三條件齊晒，包括全民炒股、二三線股炒上、成交金額活躍、新股超購大倍數等。不過除非經濟復蘇概念、電動車發展至2025年嘅願景等因素有大轉變，否則即使年尾央行收水，亦未必導致大市轉變」。

他建議無貨者可現階段分注吸納；持貨散戶則檢討倉位，「今年跑輸大市反而可能因為揸得多現金；或炒到爆為止，用於儲利潤抵銷跌市損傷」。

李振豪：北水料續撐大市

東亞財富管理部首席投資策略師李振豪預期，大市短期在30000點上落約5%。見頂訊號要留意內地財金政策，以及北水的動向，而他暫時保持樂觀，認為未出現負面的見頂訊號，「短期內，臨近兩會喺3月4號舉行，中央或有降溫動作同傾向穩定市況，若加上疫情順利受控，大市向好機會大」。

北水撤走是另一個見頂訊號，他指騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810），都是主導大市上落的北水焦點股，而A股無相關股份，內地人始終都要南下買港股，暫時未有撤走的趨勢，因此不會拖累港股。即使上周五大跌市中騰訊再跌4.2%至662.5元，騰訊於66.4億北水成交中，錄得近500萬元淨流入，未被淨沽出。另外疫情逐步受控，市場憧憬本港即將「通關」，故短期「港概股」對指數有支持。

他建議投資者現階段可部署疫情復蘇股；國策相關的環保、內循環、能源車等股份；以及北水焦點股，以在逆市中保持實力。

林嘉麒：債息升成黑天鵝

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，各國的量寬政策將市場扭曲，以往數據已不合用，「例如你計美股市值、PE都不斷創新高，講咗見頂10個月」。他認為市場已出現泡沫，當有黑天鵝事件，就是股市見頂訊號，而港股上周一彈即散，就是見頂證明。

他認為今次的黑天鵝就是美國債息抽升，引發港股急回。上周市場預期美國通脹加劇，美國10年期債息一度突破1.6厘，吸引資金從股市流入債市。

他判斷黑天鵝已出現，港股短期無力再挑戰31000點高位，「上年、今年累計大升幅嘅新能源股、光伏股，大家都鬥快沽咗先，舊年炒乜就跌乜」。然而，俗稱「港股恐慌指數」的恒指波幅指數上周急升兩成至26.7點，但對比去年3月66.7點仍有距離，「暫時轉入舊經濟股，斷估跌到落28000或者28500水平，恒指就有回穩機會，到時資金會流返去科技股」。

他指要多方面配合，恒指才能再創高位，如債息重新回穩、有疫苗的好消息，若疫苗對變種病毒無用，再有新的黑天鵝出現，就是新的黑天鵝、見頂訊號，觸發人踏人沽貨。

林少陽：大成交急跌勢危

以立投資董事總經理林少陽指，去年尾至今，港股成交額活躍、升勢都急，「見到多咗散戶炒股，現時先嚟參與個批，相對冇咁有經驗，令個價容易不合理地搶高」。他認為每逢港股成交錄得歷史新高，都並非好訊號，而上周三出現高位大成交回落，更是一個見頂訊號，「通常跌市而成交額咁大，都唔係好訊號。而且所有牛市末期，都係成交額升得好急」。

上周五恒指大跌千點，他指恒指穿了10天、20天及30天平均線，10天線已見頂回落，故不看好港股走勢，「殺落嚟成交都大，30000點樓上個頂會比較重，難啲上返去，尤其當炒股下調幅度可以好大」。

他指新舊經濟正換馬，只是那些舊經濟股份於恒指的權重細，甚至不是恒指成份股，無法推動恒指走勢。因市場認為通脹會提前來到，正考慮將資產重新配置，令去年至今大幅炒上的高增長股，尤其無盈利的高增長股受壓，而大落後的價值股會重新被吸納。

恒指難再創新高，但他認為亦有賺錢機會，「上星期五大市跌千點，但要入top 100股份，最少都升3%，好多都係舊經濟、商品相關股」。