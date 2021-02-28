我認識一位印度網紅，和他談起印度人怎樣看中印邊境衝突，我和他的看法有很大的出入。

他的看法亦代表大部份印度人的看法是：中國從來都是一個霸權，領土野心從未停止過。中共（也是大部份中華膠）向世人宣示權力的欲望是千真萬確，但今次所爭的領土，基本是不毛之地，補給困難，說中共有佔領的野心，也太低估了北京的常識。

我朋友繼續狙擊我，和中國相鄰國家有20多個，為甚麼除了俄國和北韓之外，都曾經和中國發生衝突？我頓時語塞。

我反對這個政權處理香港的手法，但我覺得北京屢次提出無意挑戰美國的軍事領導地位是真心的。吸收美蘇冷戰的教訓，中共很清楚，在這「國仍未真富、民仍未脫貧」的時候，花錢和美國進行軍備競賽，是自尋末路。試看今天的俄國，縱使自製武器仍然了得，但經濟實力卻連強國也沾不上邊。中國今天的本錢是經濟，北京是很清楚的，所以重複又重複要堅持多邊貿易，要用經濟來換時間，將來再圖軍力。

年輕人愛國仇外

有一點我和印度朋友都覺察到，兩地的年輕人愛國情緒都很高漲，民粹主義氾濫，甚至仇外。

二次大戰距今已經七十年有餘，中國和印度兩個國家距離自身參加大規模戰爭亦過了半世紀，年輕人沒有親歷戰爭的殘酷，愛國主義都帶點羅曼蒂克的幻想，加上官方傳媒為了扶植政權，在教科書和宣傳機器中大灑鹽花，年輕人愛國都愛在不理智的亢奮中。

大陸小粉紅的成因我是有點看法的，這批文革以後出生的年輕人，沒有遭受過政治運動的糟蹋，反而享受着改革開放的紅利，因此對前境充滿希望，套用句市場術語，他們都是bull market friends，覺得中國不強大沒道理。國民的愛國程度與國家的經濟發展階段有很大關係，這是為甚麼將大陸的那一套強加諸香港人身上是不合理和失人心的。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁