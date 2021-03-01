人民銀行調查統計司前司長盛松成在一個研討會上表示，中國當前經濟主要任務是恢復和穩定經濟增長，以及防範系統性金融風險，至少在上半年之前都不宜收緊貨幣政策。

他指，目前全球主要央行實行大規模的貨幣寬鬆政策，中國M2增速比前幾年僅上升2個百分點，相較於發達國家，中國貨幣政策 「沒有搞大水漫灌，但也不應進一步收緊」。此外，中國經濟恢復基礎尚不牢固，收緊貨幣政策不利於穩增長和防風險。

他又稱，近期部分地方國企債券違約，主要由於企業自身經營狀況，但亦由於地方政府財力緊張，企業再融資難度增加，借新還舊的老路難以為繼。目前相關部門和專家均強調防範風險，但收緊貨幣政策並不利於防範和化解風險。

不過，人行另一方面繼續抽走市場資金，今日於公開市場進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，另有200億元逆回購到期，當日淨回籠100億元。

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