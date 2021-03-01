上月17日於3.73元薦買中鐵（390），設目標價6.9元，周一收4.11元，較薦買前升10%，跑贏H指多達15個百分點。同類股中鐵建（1186），亦要買入。

1）中交建（1800）、中鐡建、中鐵、中車（1766）、中車時代（3898），與高鐵有關，券商通常擺埋一堆。H指現水平與去年初高位相若，中交建、中鐵、中車、中車時代，平均較去年初高位低19%。中鐵建則較去年初高位大跌49%，跑輸四同業30個百分點。

2）2020年首季，中鐵建盈利29.70億元人幣，受疫情影響，按年大跌24%；首3季合計，賺148.79億元人幣，按年微升1.3%，已復蘇過來。全年預測賺212億元人幣，增5%，PE僅2.8倍。

今年PE 2.4倍

3）中鐵建早前公佈，2020年新簽合同2.55萬億元人幣（相等於2019年營收高達3.1倍），大增27.3%，非常理想。2021年，有新簽合同大增背景，盈利預測增長14%至241億元人幣，PE降至2.4倍。過去6年，平均PE 6.8倍，現時折讓大得離譜。

4）中鐵建2021年預測PB僅0.23倍。過去6年平均0.77倍，現時折讓又是大得離譜。

5）中鐵建是特朗普政府去年12月初宣佈制裁的公司之一。去年11月底，北水只持1.68億股（8.12%），上周五大增至4.82億股（23.21%）。公司業務非在美國，制裁無意思。中移動（941）亦受制裁，結果是北水大增持，股價不足兩月飆升5成。

6）中車及中車時代2020年平均預測PE 10.7倍，PB 1.03倍；2021年PE 9.5倍，PB 0.91倍。中鐵建等3隻鐵路基建股，抵買得多。

＊中鐵建殘爆，現價5.11元，有望大報復，目標價重溫：9.99元，潛在升幅95%。滙證睇12.8元，招商睇12.1元。

同場加映：本攔薦買股常客中海化學（3989），周一飆升21%，收2.28元。1月5日於1.24元薦買，設目標價1.9元，早前達標斬邊留邊，現價較薦買前大升84%，尚餘一邊，再沽八成。

「復必泰」疫苗運港，復星醫藥（2196）彈升4%，較去年高位僅低9%。旗下國藥（1099）現價17.98元，較去年高位低近4成，2020年預測PE僅6.6倍，只及復藥的四分一，買之哉，目標價重溫：26.4元。Morningstar 睇29.5元，大摩睇28.1元。

何車

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！