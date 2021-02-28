疫情下電子支付更為普及，騰訊（700）旗下WeChat Pay HK去年人均交易次數按年提升46%；而於疫情特別嚴峻的第二季，交易量按季錄得雙位數升幅。

根據金管局統計，去年第2季本港儲值支付工具總交易量約為13億宗，按季上升5.2%，而總交易金額為555億港元，按季上升14.1%。

WeChat Pay HK產品高級總監黎國樑指，疫情促使市民於更多場景下使用電子支付，以街市為例，公司去年已向數千家街市商戶引入電子支付。截至去年底，WeChat香港錢包註冊用戶超過380萬人，覆蓋近8萬個香港商戶，內地則有近100萬商戶。

他續說，農曆新年期間WeChat香港收發利是的使用量亦大增，年三十至年初四期間用戶收發利是次數超過百萬次，收發次數和用戶數目均是去年的兩倍多。即使疫情過後，有信心電子支付的趨勢仍會持續。

騰訊為虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）的股東之一，該行早前宣布與WeChat Pay HK合作，成為首間連接WeChat Pay HK的虛銀。展望未來發展，黎國樑形容雙方合作「如火如荼」，認為兩方產品可以互相補足，公司未來亦會積極尋找其他合作夥伴。

就新一份財政預算案提出向市民派發5,000元消費券，計畫透過中央平台登記，然後直接存入登記人的電子儲值支付工具戶口。被問及會否參與，黎國樑指，由於計畫剛公布，暫未有細則可分享，但會全力支持本地電子化經濟發展。

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