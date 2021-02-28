大酒店（045）旗下山頂纜車有限公司2018年底展開升級工程，當中新纜車將由瑞士公司承製，長達33米，較以往長近一半，載客量亦接近倍增，同時會擴建花園道總站，容納人數大增。惟工程因疫情延誤，估計會超支逾2,000萬元，山頂纜車有限公司總經理曾瑛美接受本報專訪時，坦言在是否加票價方面有壓力。

工程3年前動工，本計劃在今年農曆新年前完工，惟新纜車由瑞士公司承辦，零部件須由當地運港組裝，亦要瑞士專家來港協助測試新纜車系統，受肺炎疫情影響，不但運輸遇上阻滯，非香港居民更從去年開始不准入境，於是工程延誤至今，估計最快年底才能完成整個工程，即最少會延誤9個月，總工程費用由6.8億微增至7億元。

被問到會否因此加票價時，曾瑛美向記者表示，公司過往每年載客量高達600萬人，前年跌至約300萬人，去年更進一步下跌至約100萬人，「票價一定係受到壓力」。

大酒店去年中期業績顯示，截至2020年6月底止的6個月，旗下山頂纜車收入銳減74%至1200萬元；前年的全年業績則顯示，山頂纜車收入按年減少46%至7,600萬元，主要是受社會運動及纜車停駛3個月以進行首階段升級工程影響。

至於回報期有多長，曾瑛美表示，現時情況特殊，要視乎旅遊業復蘇進度如何，才能計算需時多久。她特別提到，現時公司的經營權暫獲續期至2035年，惟現時深受疫情影響，公司期望日後能再獲准續期。

新車續古典風 車身加長

已經行走32年的第五代山頂纜車，最快年底會退役，公司預告纜車正式退役前，會再有推廣優惠，鼓勵市民前來與標誌性的棗紅色列車作最後告別。曾瑛美表示，現時的兩輛列車退役後，其中一輛會隨上一代的綠色列車並排放在纜車軌旁展出，讓乘搭山頂纜車的乘客比較各款纜車的設計，另一輛則正與一間公營機構接洽，或予該機構展出，暫未有定案。

至於新纜車，曾瑛美表示，公司欲保持神秘感，待揭幕時給市民一個驚喜，連大部份員工都不知纜車真身，僅透露新纜車由承辦上一次翻新工程的Von Roll Transport System負責，是特別為香港度身訂造，無論外觀、車型都是香港獨有，車身參考了前兩代的設計，保留前身的古典味，包括會繼續沿用木製座椅，不會太現代化，亦比現時的纜車穩定、安靜。

硬件方面，由於車軌難改，列車會經過數條天橋，車身難以加高或加闊，只能縱向發展，因此車身會由上一代的18.7米加長至33米，載客量則由120人提高至210人（包括企位），相信周末繁忙時段的等候時間會由90分鐘縮短至17分鐘，假日高峰時段更可由120分鐘縮短至33分鐘。此外，現時乘客登上纜車須先上兩級樓梯，而傷健人士登車則須放置斜板，新纜車會改善設計，車廂與月台會在同一水平，車門亦會擴闊至1.2米，方便輪椅使用者上落。

另外，公司會擴建位於花園道的總站，由以往只能容納420人增至1300人，月台會向山上移約70米，中段增設兩處候車區，中間有自動人行道連接，每個候車區可容納210人，同時拓闊票務處空間，大部分區域都有空調，以免乘客在站外日曬雨淋。

山頂纜車於1888年5月開始投入服務，是全亞洲最早的纜車索道系統。至今歷經五代列車，由初代的木製車廂，到1948年變身金屬車廂，至1959年再變成全鋁質設計。上一次升級工程由1986年開始計劃，1989年完成，引入電力驅動系統，車身由綠色改為紅色，載客量由72人提高至120人。

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