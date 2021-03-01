恒生銀行（011）委任左玫為環球銀行業務總監及執行委員會委員，今日起生效。

左玫2003年加入恒生，曾在商業銀行企業銀行部及商業銀行業務部擔任多個管理職位，就任現職前為商業銀行企業銀行部業務主管。加入恒生前，女士曾在其他大型金融機構擔任不同職位，其經驗涵蓋前線和中後勤營運，並特別專注於企業銀行業務。

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，左玫為銀行業界資深的專業人士，其領導恒生企業銀行部及商業銀行業務部團隊的成績有目共睹，過去六年，她的全方位管理方式為企業銀行部作出很大貢獻，很高興她能繼續以其經驗進一步提升本行的環球銀行業務，增強作為大型企業及金融機構領先的戰略金融夥伴地位。

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