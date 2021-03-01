中國內蒙古自治區已禁止掘加密貨幣，並宣布將在4月前關閉所有加密貨幣挖礦項目，亦禁止新建虛擬貨幣挖礦項目，以確保能達到十四五規劃中的能源消耗目標。

內蒙古自治區日前發佈《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》，當中指出今年將逐步控制區內能耗量約500噸標準煤，能耗量增長約1.9％。除國家規劃布局和自治區延鏈補鏈的現代煤化工項目外，「十四五」期間不再審批新的現代煤化工項目，合理有序控制數據中心建設規模，嚴禁新建加密貨幣挖礦項目。

國家發改委在2019年4月曾把加密貨幣挖礦列為「淘汰類」產業活動，即地方政府不得以補貼或其他形式，支持加密貨幣挖礦企業，惟其後在11月把它從名單中剔除。

挖比特幣涉及龐大的電腦運算和認證交易，因此需要消耗大量能源。劍橋大學研究人員Michel Rauchs表示，挖比特幣一年耗電量大約是121.36十億千瓦時（TWh），超過阿根廷，荷蘭和阿拉伯的年耗電量，並逼近挪威。他說，除非比特幣幣值下滑，否則耗電量不太可能減少。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時內升8.32%，至48,378美元，市值為9,015.3億美元；以太幣（Ethereum）24小時內升12.45%，至1,535美元，市值為1,763.3億美元。

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