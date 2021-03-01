樓價持續高企，年輕人能夠「上車」指數急劇下滑。立法會秘書處今日公佈一份「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報。報告指出，港人自置居所比率跌至20年新低，35歲以下年輕人自置居所比率，由97年的22.1%跌至2019年的7.6%，比率急降歸咎於本港樓價於過去15年急升4倍所致，按有關調查，首次置業人士平均年齡推遲至44歲。

該報告指出，自置居所可為整體社會帶來明顯效益，包括培養社會歸屬感和促進社會政治穩定。然而，香港樓價於15年內急升近4倍，自置居所比率於2019年下跌至49.8%，為20年新低。縱然比率於2020年後期輕微反彈至51.2%，它仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。

在土地嚴重短缺和置業負擔能力下降的背景下，35歲以下的年輕世代在整體自置居所戶主中的比例，自1997年的22.1%大幅收縮至2019年的7.6%。與此相反，於2019年，60歲及以上的年長戶主於自置居所戶主中的比例為41%，較1997年的21%相應比率上升1倍。然而，貧窮情況報告顯示，於2019年約有11.2萬擁有資產的長者家庭活在貧窮線之下，比例相等於居於自置單位年長戶主的五分一。政府視這現象為「貧窮線分析框架」的掣肘，但有其他意見認為這代表退休保障的不足。

此外，多達三分之二的本地業主，已於2016年全面繳清按揭貸款。他們擁有較強的購買力添置額外單位，作為子女的第二居所，或為收租的投資物業。這或對跨世代的財富分配構成影響。

住戶的居所租住權分布亦出現重大變化。2009至2019年期間，公營或私營房屋的租戶數目增幅最大。這與1997至2008年期間最大的相應增幅來自於自置居所住戶，形成強烈對比。2009至2019年期間，私人住宅單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶，而非自住。雖然普通租戶也可努力儲蓄置業，但單憑工資，他們較難在物業市場與其他買家競爭。這對社會流動，構成連鎖影響。

中長期展望，提升自置居所比率仍然充滿挑戰。政府未來10年的私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬單位，低於2010至2019年期間的1.35萬個實際落成量。整體可供出售房屋的數量，與社會需求仍存在頗大距離。

按收入分佈情況分析，月入低於 4,000元的最底層住戶錄得最高的自置居所比率，於 2019 年高達 69%。報告指這或令不少讀者感到意外，但這與上文提及多達四成的60歲及以上年長人士居於自住單位， 互相呼應。自置居所比率次高為月入超逾 50,000元的最高收入住戶，全皆超逾 60%。至於中間的收入組別，其比率與收入呈正比關係，如入息介乎4,000至10,000元的住戶的比率為 30%，而介乎30,000至50,000元的比率為52%。

事實上，富裕經濟體系 的自置居所比率，通常超逾 60%的水平。這些經濟體系包括美國(63%)，及歐洲聯盟 27 個成員國的平均數值 (69%)。鄰近的亞太區經濟體系方面，自置居所比率亦於這個水平徘徊， 當中包括南韓(59%)、日本(61%)、澳洲(63%)、台灣(85%)及新加坡(90%)。 香港的自置居所比率為51%，明顯低於上述富裕地方。

資深投資者林一鳴表示，今天50至60歲的人，年輕時經歷了香港最光輝的時代，每年薪金升幅20%（從70年代尾至90年代中），要買樓並不困難；可是這班人的上一代（父母）及下一代（孩子），如果單靠自己能力，就大部份都不能買樓。今天35歲的人，從畢業工作後的十幾年，每年薪金升幅2%，樓價等於35歲時候的20至30年人工。

林一鳴又指，在當時的美好年代，對於學歷較好的一批 60 後，只要不是亂花錢的話，在職場工作十年左右，一般都有機會儲夠錢買樓。以他為例，在30 歲的那一年，已經可以買到半山干德道面積 1,000 呎、數年樓齡的三房單位，坦言「如果我遲二十年出世，就算能再次高考三分考入港大，然後 200% 努力工作，再搵多幾份兼職，每月儲錢 30% 以上，也應該沒有可能買到干德道，而是一直走到山腳，買一間只有 200 呎的納米劏房樓。」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在政府辣招下，市民用盡方法慳稅買樓，首置人士的年紀「一係好細，一係好老」。對於35歲以下置業比例跌至不足8%，陳指現時樓價高企，「無父幹就買不到樓」。

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