被視作整體利率走勢指標的美國10年期國債孳息率，近期爆升一度突破1.6厘關口，見一年新高，市場擔心長債息「升過籠」，拖垮尚未企穩的經濟復蘇步伐，觸發避險情緒震散股市，惟美聯儲至今未見行動或發出硬淨訊息。有財資界認為，當局有空間可重啟08年金融風暴後，使用的扭曲操作（Operation Twist，簡稱OT）措施，即沽短債買長債以壓低長息，防止對經濟復蘇構成負面影響。

另有業界估計，美聯儲或稍後購買較長年期國債、增加長年期國債及按揭抵押債務證券（MBS）所佔的購債份額。不過亦有意見謂，除非債市股市有信心危機，否則當局毋須OT干預。

美國長債息率近期爆升，股市受挫，10年期孳息率由去年底徘佪1厘以下，今年1月已升穿1.1厘，上周四閃見1.614厘，期後雖回落至1.47厘，惟周五美國時段又衝上1.5厘。

「唔係加碼量寬而係要壓低長債息」

東亞銀行（023）高級外滙市場策略師葉澤恒認為，市場一直基於復蘇期望及商品價格好轉而炒升，但近期長債息是否「升過籠」，值得關注。儘管股市震盪非美聯儲政策焦點，通脹及就業問題才是，但若債息扯高形成恐慌情緒，對往後經濟復蘇亦構成負面影響，「市場panic佢係唔做（行動）唔得」。

他稱當局可做的，「唔係加碼量寬而係要壓低長債息」，重啟以往曾使用的扭曲操作，沽短債買長債可收紓緩長息之效，近期短債息升，不排除與投資者揣測當局或有動作相關。與08金融風暴後，央行「三兩個月揼水」量寬不同，今次疫情拖延太長「幾內傷」，當局要撳低長息之餘，亦要平衡投資者對國債拍賣（刺激方案水源）息率有要求的考慮。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享亦表示，美國10年期債息急升，已觸動市場避險情緒，除股市有反應外，上周四晚恐慌指數VIX亦高見29；年初至今10年期抗通脹債券孳息率已升了0.45厘，「聯儲局居然覺得正常才是令人擔心」。過去幾個月因總統選舉美聯儲已不作為，去年第三、四季，市場本預期當局會加長買債年期，但結果落空，當下美聯儲「必須落實行動給予外界信心」。他估計3月份會議，當局或宣佈買入較長年期長債、增加長年期國債及MBS的份額。

不過，東方滙理銀行新興市場策略師張敬勤不預期，美聯儲會使用OT降長息，除非國債及股市出現信心危機才會出手，目前並未見到。

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦說，與去年3月美債息飆升及股市急跌不同，當前沒有出現基金恐慌贖回情況，過去一周美聯儲官員皆指長債息升主要反映市場對經濟復甦信心，10年期債息若維持約1.5厘，她指當局未必需要干預。

扭曲操作：沽短債買長債

扭曲操作（Operation Twist，簡稱OT）是美聯儲一種經濟政策手段，透過沽短債及買長債，壓低長債息率及與之掛鈎的長年期商業貸款利率如按揭息率，以紓緩中小企借貸成本，刺激經濟復蘇。

08年金融風暴後，經過兩輪量寬後就業狀況仍欠佳，長息高企，當局於2011年9月宣佈，推出4000億美元扭曲操作，做法是在翌年6月底前持續購入6年至30年期國債，並出售相同規模的3年期短債。

有關措施於2012年6月底期滿前，當局延長操作半年至2012年底才結束，額度再增加約2670億美元。到2012年底，美聯儲宣佈推出第三輪更積極量寬（QE3）措施，取替OT，單邊購買長年期國債及按揭抵押債務證券（MBS）。

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