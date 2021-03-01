恒指改革諮詢結果今日（1日）出爐，恒指成份股目標於2022年中前由52隻增至80隻，最終數目將固定為100隻。為了保留香港元素，及保持恒指及恒生中國企業指數的差異性，將維持20至25隻香港公司成份股於恒指，至少每兩年評估一次。

在2022年中前，將有5次恒指季檢。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄收市後電話會議表示，每次季檢會逐步增加股份，但未有增至100隻的時間表。諮詢原建議藍籌數目增加到65至80隻，但結果大幅增加至100隻。被問到100隻的合適性，他指，香港市場成熟，上市公司的數量和種類很多，相信長遠可納入更多股份。

黃偉雄表示，若公司不符合恒指的中資及外國企業的定義，都是屬於港資。現有恒指港資企業比例為41.5%，但根據達至80隻成份股時的指數模擬結果，恒指組成比例將會有43.8%為民企、16%為H股、7.1%為紅籌；港資公司佔33.1%；如成分股達100隻，港資比例進一步壓縮至最低的20%，足足較現時減少一半。至於中資股份，將達75至80隻，數量比國指還要多，黃偉雄指暫未有計劃改革國指，但會考慮有關建議。

而模擬結果顯示，「新恒指」可躍升至33375點，較1月底時參考價26703點為高。市盈率亦提升至19.1倍，股息率降至2.1%。黃偉雄指，根據內部粗略的模擬結果，「新恒指」的波動性和現有的差不多。

選股方面，恒指成份股將改為按7個行業組別選出，包括金融業、資訊科技業、非必需性消費及必需性消費、地產建築業、公用事業及電訊業、醫療保健業及能源業、原材料業、工業及綜合企業，行業組別的構成會至少每兩年檢討一次，將於今年5月指數檢討起生效。黃偉雄指，難以預測每個行業有多少間上市公司獲納入，目標是每個行業組別的市值覆蓋率不低於50％，但未有設上限。他指，股份歸屬哪個行業，是按照現有恒指的行業分類系統而定。

另外，恒指為新經濟股快速染藍開綠燈，將縮短上市歷史要求至三個月，同樣將於今年5月指數檢討起生效。黃偉雄指，可讓恒指有更多的選擇，把合適的股份適時加入恒指，相信對恒指有正面的好處。

恒指公司指，所有成份股權重將劃一為8%，同時適用於恒生中國企業指數 ，由今年6月指數調整開始實施，意味騰訊（700）及友邦（1299）等權重將會下降，而阿里巴巴（9988）及美團（3690）等第二上市及同股不同權股份的比重則有望調升。

快手、京東、比亞迪染藍機會高

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，恒指大改革方向與市場預期接近，而成份股遞增至100隻則較預期多。 「相信都係拎定quota先，就咁數快手、京東、比亞迪等多隻大價股都有望納入，而且仲有唔少新股如百度、騰訊音樂有望來港上市，可以想像有過億股份陸續有來」。

不過，他指早前公布的恒生指數季檢結果令市場大跌眼鏡，反映最終染藍準則仍需要考慮不同因素。若只單計市值，預計快手（1024）、京東（9618）及比亞迪（1211）機會較大。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，改革後恒指的代表性更高，由於現時三大權重股騰訊、友邦及滙控（005）已佔28%，令到恒指對個股消息敏感，而且太過側重於金融行業。大改革下，相信可以更好反映不同行業的情況，不排除可以吸引基金追蹤恒指，帶動資金流入。

目前恒指成份股共有55隻，意味明年中前尚有25個成份股「空缺」，本報根據流通市值排行，綜合出25間有機會染藍的股份：

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