多間虛擬銀行先後下調減存款利率，即將開業一年的眾安銀行亦加入減息行列。根據ZA活期Go儲蓄存款利率最新條款，自3月8日起，1%利率最新適用範圍由活期賬戶內50萬元，削減至最多20萬元，而20萬元以上之存款利率為0.01%。該行最新修訂提到，具體利率將會按市場水平變動而不時調整。

眾安銀行發言人回應指出，考慮到用戶習慣、市況、銀行資源調配等綜合因素，銀行決定保留20萬或以下的年利率為1%，並調整20萬元至50萬的年利率水平，未來會繼續專注產品設計，希望為用戶帶來更多嶄新的銀行體驗。

Mox上周致函客戶，指不時檢視市場環境，經過謹慎考慮後，決定調整存款利率，3月起50萬港元或以下的存款，活期存款年利率削35點子，至0.65%。

早前平安壹賬通銀行已經將活期存款年利率削至僅0.6%，螞蟻銀行3月起首2萬元活期存款為2%，2萬元至20萬元為0.5%，20萬元或以上則為0.001%。

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