【本報訊】多個早年癲價開售的納米盤，「林鄭Plan」後身價大不如前。本報盤點近年最受注目的10個癲價納米樓，全部估價不足如接火棒。最誇張是西營盤瑧蓺一個221方呎單位，業主兩年前以逾千萬買入，但銀行估價低見750萬元，賬面跌近三成。業界指，林鄭Plan推出後，納米樓需求大減，未來樓價將跑輸大市。

本報盤點10個在2013至2019年開售的焦點納米樓，實用面積只有170至249方呎，呎價高見22,179至46,380元。隨着政府放寬住宅按揭，這批癲價納米樓身價即時大縮水，全部估價不足，變相賬面蝕錢。

當年連辣稅計 呎價逾6萬

新世界（017）旗下西營盤「千萬劏房」瑧蓺，實用面積221方呎的高層J室，2018年10月獲內地豪客以1,025萬元購入，呎價46,380元貴絕全港開放式。不過，單位最新獲滙豐銀行估值750萬元，較買入價低275萬元或27%，淪為納米樓超級蟹貨。中銀則較進取，但亦只估值800萬元。

該名姓武的內地客，報住北京市海澱區，當年以公司名義買入這間香港最貴的納米樓，若連同30%辣稅在內，總入市成本達1,332.8萬元，呎價逾6萬元。銀行是以近期成交作估價參考，而瑧蓺近期二手成交呎價介乎2.7萬至3.3萬元。

同區九建（034）63 Pokfulam亦是納米癲價樓表表者之一，一個209方呎細單位，2018年以836萬元賣出，呎價高達4萬元，但中銀和滙豐最新只估值680萬及760萬元，低最多19%。尖沙嘴及佐敦3個貴價納米盤，包括匯萃、珀．軒及AVA 62，估價亦跌19%至24%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，全港實用面積215方呎或以下的納米樓，二手轉售獲利比率由2015年最高99.4%，跌至本月83.3%。去年全港錄得428宗納米樓成交，賬面蝕讓佔26宗，西灣河柏匯及土瓜灣傲形成重災區，各佔4宗最多，長沙灣AVA 62及鑽石山鑽嶺分別錄得3及2宗。今年暫錄36宗成交，賬面蝕讓佔4宗，柏匯、AVA 62及傲形繼續上榜，各有1宗，屯門「龍床盤」菁雋佔1宗。

業界：若SSD鬆綁宜換樓

陳海潮認為，目前1,000萬元樓最高可借八成，800萬元樓最高可借九成，令納米樓吸引大減，不少購買力向上移，令納米樓更難放售。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近期不少納米樓出現蝕讓，部份更未過「SSD」轉售，除了蝕樓價外，還要硬食辣稅，對納米業主造成雙重打擊。曹建議納米樓業主持貨，指發展商近年賣出的納米樓很多都未過3年「SSD」，還有銀行罰息期，業主除要面對買家壓價外，還要考慮額外沽貨成本；若有關限期已鬆綁而賬面又不是輸太多的話，則建議業主沽出納米樓，寧願買大一些換一或兩房。