吳孟達的佬味，是一種既崩壞、又討喜的佬味。這種佬味，就好像一磚臭豆腐一樣，要先壞掉，才能發出芬芳。

我們會喜歡吳孟達，是因為他夠柒。吳孟達可能是少數能夠傳神演繹出，柒到盡頭便是型這句話的人。非主流的尊容、永恒的飛釘底衫、鬆胯運動褲、人字拖，還有那柏金遜式手震以及嘴裏咬着的那一口煙，全是正常的佬都應該避開的item，但在他身上卻似乎順理成章。有時候甚至會覺得，西裝皮褸這些東西，穿在他身上反而會破壞了那種literally effortless的氣質。

我們會喜歡看吳孟達做戲，還因為他夠麻甩。麻甩不是罪，明明麻甩卻要扮紳士才是罪。吳孟達在銀幕前從來不會掩飾他那壞過凱婷的麻甩味，這種坦白令到他銀幕前展現出的所有壞習慣，看上去都像是他個人風格的延伸。

吳孟達會成為受歡迎的演員，還因為他夠廢。廢是貫穿吳孟達演藝生涯的關鍵詞，他為人熟知的演出，多數都是在扮演一個工作生活感情都失敗的廢老。但吳孟達的廢並不乞人憎，因為他的角色，總是能了解自己的廢，而且能與自己的廢，和平共處。甘於平庸在現代社會並不容易，這種keep rubbish and carry on的精神，很值得參考。

但或者吳孟達最令人深刻的地方，是因為他夠親切。他所演的那一類麻甩廢中，在生活中常常可見。他們外表令人不安、談吐思想也沒有值得欽敬之處，而他們的行為舉止，有時候甚至會令人拳頭很硬，但他們終究是個無害的人。

我們會喜歡吳孟達，或許是因為在他身上，我們總能夠看見一些自己。

佬訊

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