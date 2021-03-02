美國10年期國債債息近日回落至1.4%，美股及港股亦止跌回升。至於後市債息是否會再上，影響環境股市，美國銀行分析師就指，美債息的真正關口是1.75%，假如債息升至這水平，資金將別無選擇，將再次引發資產配置回歸債券的臨界點。

美銀首席策略師Savita Subramanian指，當之前債息處於歷史低位時，很多投資者將資產轉移到股票市場，但若10年期美債息回到1.75%，資金很大機會將重回傳統的固定收益資產。上周債息上破1.6%時，美銀已發報告指，市場除了股票，還有其他投資選擇。

美銀認為聯儲局應該會再度啟用扭轉操作，同時減持短期國債、增持長期國債，以有效解決市場運作的問題。不過，不少分析員都認為，上周債券大跌後，加息預期過於激進，反建議可逢低買入債券。聯儲局理事Lael Brainard稱，出於謹慎考慮，當局應該維持對銀行派息限制，但由於經濟反彈，通脤憂慮升溫，當局仍有機會更改這政策。

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