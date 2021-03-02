內媒報道，百度（美：BIDU）最快本周至下周尋求通過港交所上市聆訊，目標在3月完成在港第二上市，集資規模高達50億美元，聯席保薦人包括美銀、中信里昂及高盛。

百度稍早宣佈，3月1日起調整每股美國存託股（ADS）與普通股的兌換比例，即將股份「拆細」，由1股拆80股，被視為來港第二上市鋪路。

另外，同為中概股的嗶哩嗶哩（美︰BILI）亦預計下周進行聆訊，集資規模約30億美元，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為聯席保薦人。料兩間公司的招股說明書將於本周及下周公開。

百度盤後續升1.5%，報300美元；嗶哩嗶哩轉跌0.46%，報144美元。

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