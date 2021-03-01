【本報訊】樓價高企，年輕人「上車」指數急劇下滑。立法會秘書處昨公佈「自置居所對香港社會經濟的影響」研究簡報，港人自置居所比率創20年新低，35歲以下年輕人的自置物業比率，由1997年的22.1%跌至2019年的7.6%，主要歸咎於本港樓價於過去15年急升4倍所致，令首置人士高齡化，平均年齡推遲至44歲。

報告指出，35歲以下的年輕人於1997年成為自置業主的機會較高，當時有多達19.81萬名這類年輕業主，佔自置戶主總數的22.1%。不過，在土地嚴重短缺及置業負擔能力不斷惡化下，相關數字到了2019年已大幅縮減至僅9.82萬人及7.6% ，據報這亦是年輕世代感到無望的其中一個源頭。根據調查，首次置業人士的平均年齡，於2019年已推遲至44歲。

樓價15年內暴升4倍

相反，居於自置物業的60歲及以上的年長人士數目，由1997至2019年期間由19.21萬人倍升至53.6萬人，在所有自置戶主中的比例亦由21.4%倍增至41.2%。報告指，這大體反映了財富累積的生命周期及社會人口老化的趨勢。該報告指，自置居所可為整體社會帶來明顯效益，包括培養社會歸屬感和促進社會穩定。然而，香港樓價15年內急升近4倍，自置居所比率2019年跌至49.8%，為20年新低。縱然比率2020年後期輕微反彈至51.2%，仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。

這些經濟體系包括美國（63%），及歐洲聯盟27個成員國的平均數值（69%）。鄰近的亞太區經濟體系方面，自置居所比率亦於這個水平徘徊， 當中包括澳洲（63%）、台灣（85%）及新加坡（90%）。 香港的自置居所比率為51%，明顯低於這些富裕地方。

「冇父幹就買唔到樓」

資深投資者林一鳴表示，現年50至60歲的人，年輕時經歷了香港最光輝的時代，每年薪金升幅20%（從70年代末至90年代中），要買樓並不困難。

林以自己作為例子，在他30歲的那一年，已經可以買到半山干德道面積1,000方呎、數年樓齡的三房單位，坦言「如果我遲20年出世，就算可以再次高考三分考入港大，然後200%努力工作，再搵多幾份兼職，每月儲錢30%以上，都應該冇可能買到干德道，而係一直走落山腳，買一間只有200呎嘅納米劏房樓」。中原地產陳永傑亦指，樓價高企下，「冇父幹就買唔到樓」。

中長期展望，提升自置居所比率仍然充滿挑戰。政府未來10年的私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬單位，低於2010至2019年期間的1.35萬個實際落成量。整體可供出售房屋的數量，與社會需求仍存在頗大距離。