崇光百貨母公司利福國際（1212）去年純利按年大跌92.7%至1.39億元，連續兩年不派末期息。「細劉」女兒、執行董事劉今蟾在業績報告提到，利福對零售市場前景繼續抱悲觀態度，疫情令其難以預測中期復蘇的時機及規模。

期內利福收入按年減少43.7%至19.9億元，當中自營銷售收入跌43%至6.87億元。而來自特許專櫃銷售的收入少46%至9.2億元，亦因此拖累毛利率由2019年的74.9%降至73.9%。利福指，平均特許專櫃扣率下跌1.4個百分點至23.4%，主要由於疫情導致消費意欲整體低迷，故以額外SOGO Rewards積分而給予較高折扣，以及提供現金優惠券以刺激顧客消費所致。

SOGO下半年銷售跌幅收窄

利福表示，銅鑼灣崇光旗艦店全年銷售額下跌36.2%，但在去年第四波疫情爆發前疫情一度緩和，本地消費曾出現短暫復蘇，加上2019年同期本地社會事件影響造成較低基數，銷售跌幅由上半年跌49.3%，收窄至下半年跌17.5%。但自去年11月下旬以來新一波疫情，第四季假日購物旺季的客流量大受打擊，對業務造成不利影響。

銅鑼灣崇光整體客流量下跌38.7%，但逗留購買比率上升6.5個百分點至40.3%，平均每宗交易額維持約1,490元。

另外零售環境轉差，廣告需求偏軟，銅鑼灣崇光外牆的戶外廣告屏幕CVISION於年內廣告收入亦較去年下跌逾50%。

至於尖沙咀崇光因政府強制性的社交距離措施中斷旅客訪港及削弱本地消費，尖沙咀銷售按年跌57.7%，但跌幅自上半年的跌71.1％，收窄至下半年跌31.7%。而客流量及逗留購買比率全年也錄得下跌。

啟德SOGO料2023年開幕

擴展計劃方面，利福的啟德地皮正發展成兩幢商業大廈，主要提供空間作零售用途，總建築面積約10.1萬平方米，計劃開設一間全面的崇光百貨店和配合百貨店營運的其他設施，以及用作購物商場和其他娛樂及餐飲設施，預計2023年投入營運。至於去年11月收購英國倫敦商廈，期內所產生的租金收入為130萬英鎊（約1,340萬港元）。

利福表示，繼續對香港零售市場的前景繼續抱持悲觀的態度，預期今年香港經濟仍將充滿挑戰，隨著本地疫情變化無常及持續限制跨境旅遊，零售業務將持續面臨壓力。該集團預期疫苗能為市況帶來一定程度的穩定性，並於年底前回復正常，但疫情不可預測，使其難以預測本地零售市場在中期內復蘇的時機及規模。

至於國內經濟持續增強，利福料內地資金大量流入香港的股市，將為香港經濟提供支持，但疫情影響深遠，對全球經濟復甦的步伐帶來不確定，而且地緣政治局勢日益緊張，或阻礙全球貿易反彈。在香港商業信心低迷及就業市場惡化的情況下，飽受打擊的零售業可能仍須承受壓力。

利福又指，就消費者行為及商業模式而言，香港零售市場正經歷巨大結構性變化，該集團將繼續專注加強其業務結構，以及保持靈活策略。利福指，將通過前瞻性思維及靈活策略，進一步增強長遠競爭力，同時努力與業務夥伴共渡時艱，「從動蕩局勢中壯大業務」。

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