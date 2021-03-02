港交所（388）上月宣佈委任美資投行摩根大通高層歐冠昇（Nicolas Aguzin）為新一任行政總裁，惟在港澳辦「愛國者治港」戒條下，其阿根廷籍背景是否亦屬於「愛國」惹市場疑問，今日證監會開綠燈，指根據《證券及期貨條例》第70條作出書面核准。歐冠昇將於5月24日起出任，為期3年，是港交所首位外國人掌舵。

港交所發言人表示歡迎證監會批准，期待歐冠昇於5月加入管理團隊。

港交所上月敲定歐冠昇接替李小加擔任行政總裁，但罕有地未獲證監會批准就公佈任命，與前兩任公佈時已獲核准有別。有評論形容港交所「先斬後奏」、「霸王硬上弓」，委任能否獲批亦存疑。

擔任港交所獨立非執董12年的資深銀行家陳子政早前對《蘋果》表示，在當前複雜國際地緣環境下，港版國安法通過後外界又有種種詮釋之際，「好多國際投資者對香港能否保持真正國際化、公平獨立的金融中心有疑問」，委任一位資歷超班、既熟悉歐美市場溝通，而又無揸綠卡的非華籍舵手，「畀一個信心外國投資者」，證明香港國際金融中心運作不變，「呢個時候係特別緊要」。

歐冠昇現年52歲，現為摩通私人銀行國際市場首席執行官，並為該行資產及財富管理業務管理委員會成員。在加入摩通30年，曾在該行不同業務及地域出任多個領導職務，包括2012年至2020年出任亞太區主席兼首席執行官，以及2005年至2012年擔任摩通拉丁美洲首席執行官。歐冠昇持有美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院理學士（經濟）學位。

建制派質疑：港交所為何起用外國人掌舵

港澳辦主任夏寶龍上月有關「愛國者治港」的講話中，提到要改善原有制度體系，確保特別行政區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構的負責人等，都由真正的愛國者擔任，意味有關「愛國者治港」紅線會適用於各級選舉、特區政府以外的法定機構。

港交所早前公佈欲委任首位外籍行政總裁歐冠昇時，即惹來不少建制人士質疑為何要用外國人掌舵，盛傳中方更對此任命甚有意見。

有建制派人士認為，法定組織領導層同屬管治架構重要人物，有權作出重要決定，故中央會視為「整頓」範圍之內，相信有機會需要按法例作出宣誓或聲明。

翻查資料，林鄭去年底提到研究何謂104條中所指的公職人員時，曾引述意見指不是由政府出糧或資助、但具公權力的機構，亦須涵蓋在公職人員範圍，並曾引用證監會作例子，指其屬規管機構，雖不拿公帑，卻擁有很大公權力。

分析：港府需要外籍舵手維持國際地位

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，港交所委任美資投行摩根大通高層歐冠昇擔任行政總裁能夠給予外界良好形象，有助維持香港作爲國際金融中心的地位。此外，他亦指李小加在任内未能成功收購倫敦證券交易所，而歐冠昇在歐洲交易市場有更好的經驗，將有助香港未來於歐洲市場的收購行動。

時事評論員劉銳紹表示，中共重視利益多於原則，雖然任命阿根廷籍歐冠昇違背愛國者原則，但中共並不介意，他們較視乎「今為我所用」，港交所為重要公職機構，目前較需要一位外籍行政總裁，以維持國際地位，「客觀效果係香港繼續成為國際金融中心」。

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