由於銀行對加密貨幣相關交易的審慎態度，投資者要將賣出加密貨幣的錢，從交易所銀行戶口轉帳回自己戶口－這個普通銀行轉賬的動作，其實一點都不簡單。近來香港開始流行虛擬銀行，不少投資者曾經試用虛擬銀行戶口作為交易戶口，期望虛擬銀行會比起傳統銀行寬容一點。可惜經過不少人的經驗，虛擬銀行始終是銀行，對反洗黑錢的態度與傳統銀行看齊，結果涉及加密貨幣資金的戶口還是被封，或被銀行單方面取消。

另一個流行的變現方式是通過交易所的P2P平台，配對買家賣家，然後各自用自己的銀行戶口處理，不經交易所公司的銀行帳戶。在銀行眼中，只是普通的個人賬戶轉帳到另一個人帳戶，戶口被凍結的風險就自然較低。不過這種方式可以處理的金額往往只有幾萬港元，大額交易都無法用此方法進行。再者，由於P2P交易沒有負責監察仲裁的中間商，與陌生人交易可能會有「走數」風險。「一手交錢一手交貨」的「面交」方式好像可以保證成交不會「走數」，但這些交易變成劫案的例子也不少。約會陌生人做大額交易等於以身犯險，絕不建議。

若論最安全的大額交易方式，必定是於交易商辦公室或店面進行現金OTC（Over the counter）場外交易。最近市場上提供OTC服務的供應商數目也有上升趨勢，證明這是加密貨幣市場的痛點。服務過程相對簡單，只要完成一般KYC程序，無論買入或賣出，都是以現金作交收，不涉及銀行轉賬。服務提供者當然會收取一點服務費，但比起被賊人洗劫或喪失了銀行戶口，以致不能使用按揭、信用卡和櫃員機等銀行服務的損失，這些錢絕對值得花。香港治安良好，若不是主動向外人透露身懷巨款，一般情況下被劫的風險略低。財不可露眼，打醒十二分精神為之上策。

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰

https://www.facebook.com/liszechung.it

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！