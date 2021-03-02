延續上一篇DeFi題目前，我們先關注一下DeFi最近的新聞。美國聖路易士聯邦儲備銀行發表了有關Decentralized Finance的意見，內容大概如下：DeFi仍有三大問題，分別為1. 編程問題，即容易被黑客入侵。2. 實際操作與營運問題。3. 項目與項目間的獨立性問題。如這三大問題能夠解決，確實可以為金融業帶來典範轉移（Paradigm Shift），即在運行上有涉及根本的巨大改變。聯邦儲備銀行的正式文稿，對整個市場來說當然別具份量，DeFi的發展也有了明確的路向。

回到MakerDao，上篇筆者提及MakerDao是一個自動貸款系統，用戶放下數字貨幣抵押品便可以貸出穩定幣。我們先說一下Dao這個名字，Dao的全寫為「Decentralized Autonomous Organization」。顧名思義就是去中心化自治組織。Maker並不是第一個Dao，但它可以說是現時最大的一個Dao。在DeFi世界裡，玩家們常以「Maker Dominance」來看 DeFi 其他項目的市場占有率，簡單而言，Ｍaker就像是加密貨幣圈裡的比特幣，在DeFi中有領導、最有名氣的象徵性。

說好的攻略呢？別焦急，要參與DeFi 先要擁有合適的錢包。Maker主要支援的錢包有：

MetaMask，Ledger和Trezor，筆者使用 MetaMask為主。錢包開好後，便可以到Maker的應用程式網頁——「OASIS.APP」連接錢包，然後選擇抵押品（以以太幣為主），則完成建立專屬你的「金庫」了。「金庫」其實是將你的以太幣錢包地址加上抵押品，繼而產生的一個專屬你的智能合約程式。

成功建立「金庫」後，你可以決定借多少DAI穩定幣。謹記，你選擇的金庫的斬倉比率，Maker是沒有「Call 孖展」的，到了斬倉價就會替你即時賣出，並收取13%手續費！所以筆者奉勸大家，預留非常充裕的借貸空間，萬一數字貨幣跌市時都有時間補倉。

以一個例子向大家說明，我先抵押10個以太幣建立一個「ETH-A」類別的金庫，並以1500美元等同一個以太幣計算，即我的以太幣總值1.5萬美元。「ETH-A」的斬倉率為150%。保守起見，我建議最大借貸額為7500 DAI穩定幣 (亦即美元，因DAI穩定幣與美元對換率為1:1)。基於這個借貸額，以太幣可以跌至1125美元才斬倉，即相當於倉內有25%跌幅空間。相對地，如果較為進取地將借貸額定為9000 DAI穩定幣，當以太幣跌至1350美元時便會被斬倉。當然斬倉後並不是全部丟失，但是13%的手續費也不是小數目！

說明風險後，也說說為何Maker那麼熱門吧。一字記之曰： 「平」！ 「ETH-A」的利息只是 4.5厘，比起坊間很多稅貸更優惠！所以，若大家已經手上有幣，亦不打算短期內出售的話，不妨試試這種新型投資。加密貨幣可用於日常，也可以透過貸款以獲取更多幣，更重要的是可參與DeFi這個大潮流！

最後必須提醒大家建立金庫的最佳時機。為什麼有最佳時機？因為近來DeFi太火爆了！所有熱門的DeFi項目都建基於以太網絡，所以網路現時非常擠擁，最好選擇網絡比較少人的時候才建金庫。筆者在多個月前建立的金庫，以太油價為60左右（以太油價gas price即以太網絡的擠擁指標），當時以太幣價錢不到1000美元，建立金庫時花了大概80美元。如果不熟悉情況的你在以太油價600時建立金庫，多便宜的利息都補償不了「開戶」成本！千萬要注意！

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高總經理高瀚

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