港府派發消費券，最惹批評的是只限電子派發（更只限用儲值支付工具，aka八達通、支付寶、wechat pay等），為市民及小商戶帶來極大不便。電子支付雖愈見普及，但全民零cash之路仍很遠。創新及科技局局長薛永恒日前終回應為何不用實體消費券，答案是「實體券會帶來防偽或者不同方面嘅考慮」，有咩其他考慮，冇講（或者佢都諗唔到仲有咩考慮）；防偽需要倒是真的，但又冇解釋點解做唔到。

防偽實體消費券在港是否難以印刷？恐怕只有政府才知道。台灣卻辦得到。

台灣不論防疫或刺激經濟措施的效率都比香港快一截，類似消費券的「振興三倍券」早於去年7月供民眾訂購，紙本形式派發，防偽技術比照真鈔，主要以三大特徵讓公眾辨別真偽。首批印1200萬份，印製成本總計2.64億台幣（約7,340萬港元），計及所有手續及行政費總成本9億台幣（約2.5億港元）。

港台兩地的成本費用固然有差距，但若港參考台使用紙幣的防偽技術印刷實體券，成本應不比委託儲值支付工具持牌人的費用高。金管局於2018年曾透露港印銀紙每張成本不足1元。計及通脹，姑且假設每張成本增至1.5元，消費券派畀720萬人，每人派5張，印刷成本才5,400萬元，分分鐘暑假前已印妥。

財政司司長陳茂波話，電子消費券可「推動城市支付方式數碼化」，諷刺的是，申請時允許書面登記（不用推動電子化？），6億行政費中又花大筆錢請人手處理，公眾卻冇得揀用／收紙本消費券。

小商戶焗裝電子收款裝置，市民硬食曝露消費行蹤，香港電子支付發展忽然「突飛猛進」。繼封區、安心出行app，又一舉動與內地睇齊。防偽實體消費券做不到，還是不想做，大家心中有數。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！