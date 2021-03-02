財政司司長陳茂波於上週三發表2021/22年度財政預算案，建議向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券，以鼓勵及帶動本地消費。

政府預計本港於2020/21年度的財政赤字將達到創紀錄的2,576億港元，並預計於其後五個財政年度將繼續錄得經營赤字。從市民大眾的角度而言，政府在預計持續錄得赤字及公共支出不斷增加的情況下，仍決定推出電子消費券，可說是已盡量在有限的資源內推出紓解民困的措施。同時，是次消費券以電子形式派發，將能鼓勵市民以電子支付的方式購物，有助推動本港作為數碼城市的發展。然而，電子消費券在使用上不及政府直接發放現金來得靈活，特別是對於長者或習慣以現金進行交易的市民，可能會帶來一定程度的不便。

政府預計派發電子消費券的計劃規模達到約360億元，可惠及約720萬人。從商戶的角度而言，市民使用消費券的模式大致分為兩種：第一種是把消費券使用在日常衣、食、住、行的生活必需品上；第二種則是把消費券使用在其他非必需消費品或奢侈品上。預計第一種消費模式並不會為商戶帶來額外收益，刺激消費和增加商戶的營業額，主要是靠第二種消費模式。故此，派發電子消費券的經濟成效將很大程度上取決於市民選擇的消費模式。然而，不論市民傾向於哪種消費模式，預計派發消費券將有助於計劃推行期間，為本港商戶帶來最少360億元的營業額。

目前，派發電子消費券的計劃仍處於初步構思階段，財政司司長已表示有關的執行細節仍有微調空間。雖然電子支付近年愈見普及，但仍有不少小型商戶及市民習慣以傳統的現金方式進行交易。政府在擬定計劃的執行細節時，必須顧及這些商戶及市民的需要，並盡量簡化有關程序，節省行政時間及成本，務求令廣大市民及商戶得以盡早受惠。

總括而言，派發電子消費券能為本港經濟帶來一定的刺激作用，但只能略解市民及商戶的燃眉之急。政府目前工作的重中之重是有效控制疫情，使經濟及民生得以逐步回復正常，市民及商戶方可渡過自疫情爆發以來的經濟寒冬。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥

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