新盤連連推售，再有新盤加入混戰。「長沙灣地王」西南九龍海濱新盤Grand Victoria最新剛上載樓書，項目1期Grand Victoria 維港滙I 涉及524伙。會德豐常務董事黃光耀指項目將於本周內開價，並將於周四優先開放予VIP客戶參觀示範單位，預計首批推出單位包含1至3房。

黃光耀指，1期項目524伙提供13種戶型，當中涉及23伙開放式單位，實用面積277方呎、110伙1房單位，實用面積308至320方呎、220伙2房單位，實用面積448至597方呎、112伙3房單位，實用面積784至976方呎及21伙4房單位，實用面積1,385方呎，另外項目尚有36伙平台或天台特色戶實用面積256至2,189方呎，並且所有單位均享有海景，分別為向昂船洲大橋海景或維多利亞港海景。

信置營業部聯席董事田兆源則指，項目將於本周內開放示範單位，當中涉及1至3房戶型示位。另外田兆源特別介紹兩伙單位、分別為2座18樓B室兩房單位及1座18樓B室三房單位，前者為2房範圍，連落地玻璃窗開放式廚房，實用面積489方呎；後者則為3房1套連儲物室單位，實用面積948方呎。

項目於2017年由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手，以172億元投得，每呎樓面地價17,750元。項目全盤1,437伙，分三期發展，一期為維港滙I ，共有524伙間隔由開放式至四房，並設有特色戶。

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