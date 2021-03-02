賽生藥業（6600）今早公佈新股配售結果，公開發售已接獲合共43.6萬份有效申請，認購相當於香港公開發售股份總數的約1,068.05倍，約22.5萬份申請認購一手（500股），中籤率僅3%，認購140手（70,000股），才穩中一手。

乙組頂頭鎚認購5,799,500股，人數167人，獲分配每人200手，即10萬股。發售價已釐定為每股發售股份18.8港元。

賽生藥業延續抽醫藥股熱潮，超額認購逾千倍，凍資額達2,351億元；發售約1.16億股計算，集資額19.95億至21.81億元，明日（3日）掛牌，摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

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