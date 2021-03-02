財政司長陳茂波今早接受《彭博》電視訪問，主持人問到：「在現時港股交易量下，是否有空間再加股票印花稅？還是上次宣佈加完後便了事？」陳茂波未有正面回應，僅「遊花園」指出港股跌因環球市場因素，香港日均成交量強勁，由去年平均1,500億元升上月近2,000億元，政府將會持續審視市場發展及維持開放態度，但不認為適量加稅會影響競爭力。

當時彭博新聞解讀言論為「陳茂波不排除上調印花稅的可能性」，終端機即時推播相關新聞，最終中港股市由升轉跌最多495點，收跌356點，北水亦由淨買入轉淨沽出，並激怒中港股民，大陸股民紛紛網上留言叫他收聲，甚至要求他提早退休。

之後主持人在訪問後段指出：「陳司長，我想你看看彭博的威力，市場已經因為你稱不排除加稅的言論有反應，你可否再詳談？而事件會否繼續纏擾投資者？」

陳茂波則似投訴般對主持人說：「我解讀你頭先條問題係我們會否撤回印花稅，我並冇話會增加印花稅，喺呢個階段我唔會承諾任何嘢。」惟主持人的問題是「究竟政府有沒有空間再加印花稅」，反映陳茂波不專心及解讀錯誤問題，變相觸發股市逆轉下跌。

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