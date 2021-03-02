今日恒指先升後跌，高低波幅達808點，港股進入牛年之後，變成一頭狂牛，一升一跌之間，趕走了一些無法適應的股民，這也可以說是好事。而且往往同一天，一個板塊升，另一個板塊跌，新舊經濟股相互交換升跌，股民天天忙於止賺或止蝕，因此成交額巨大。過去兩天，每天成交額都超過2,000億元，樂壞了券商，因此，不必太擔心加股票買賣印花稅，印花稅只是股價炒作的一個零頭。

新世界（017）旗下K11 Musea商場中一家名為「名潮食館」的餐廳出現感染群組，被指是因為空氣流通不佳所致，此事對股價有一定的壓力。幸好，管理層反應相當快，馬上以鮮風量不足為理由中止「名潮食館」的租約，此舉相等於告訴公眾：K11 Musea整體的空氣質量是好的，只是「名潮食館」不及格。相信中止「名潮食館」租約的行動對股價有一定的支持作用，這是公關戰。

豐盛服務（331）是一家與新世界關係密切的股，兩家企業的主席都是鄭家純，鄭家純是香港富豪榜排第三的有錢人，身家以千億元計，但是，豐盛服務卻只是一家市值不足20億元的小股。不過，此股市值雖小，卻是我的愛股之一，已持有數年，這隻股股價不會飛升，但也保持長期上升的趨勢。此股上市5年餘，股價上升5成餘，最可取之處是高息。數年前我之所以買入就是因為高息，是長年的高息。有些股之所以是高息是因為股價下跌，股價一回升就變成低息，但是豐盛服務股價上升之後，派息也同步上升，能長期維持高息。

豐盛服務為何能長期維持高息？理由是盈利長期穩定上升，為甚麼盈利能長期穩定上升？理由是大股東長期不斷地注入新業務，新業務帶來新的利潤，方法就是如此簡單。近日公佈業績的同時，也宣佈即將向大股東收購三項新業務……。

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