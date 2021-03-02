依家用筆名左丁山喺《蘋果》寫專欄嘅香Sir（香樹輝），近日就宣佈主持咗20年嘅電台節目將會喺今個月底結束，正式「掛咪」。

做咗傳媒多年嘅香Sir一向關心政治，好似上年港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲被警方指控，佢都有喺專欄以「記者何罪」為題發聲。而近日佢喺專欄都有提到退休，就話：「香港除咗樓價高、租金貴之外，食物與交通費與外地城市比較，其實相對便宜，退休人士大多有二元乘車優惠，老咗仲食得幾多吖！」睇嚟計掂晒數。

香Sir一向百足咁多爪、講經濟、講馬、議政都得，唔少fans都期待可以再開咪，香Sir就同傳媒話會休息一排先再打算，但講到明論政唔係佢首選，講波、講馬都會考慮吓。

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