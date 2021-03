財政司司長陳茂波今早接受彭博電視訪問時表示,不排除進一步提高股票印花稅的可能性,惟其後又轉口風稱目前未有計劃。他指出,提高股票印花稅不會削弱本港金融市場的競爭力。

陳茂波補充,有關稅項對一般投資者影響較細,而對高頻交易員來說只是成本的一小部份;他透露,現階段沒有徵收股息稅的計劃。

陳茂波又表示,港府已要求港交所(388)及證監會研究特殊目的併購公司(Special Purpose Acquisition Comany,SPAC),「我們認真研究此議題。(We are looking at it seriously.)」,以進一步探討合適的上市制度以加強香港作為國際金融中心的競爭力,同時保障投資大眾的權益。

港府在上周三(24日)宣佈上調股票印花稅,由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%,增至0.13%,幅度達3成。政府擬於8月1日起上調稅項,為自2001年減稅至0.1%後,再次調整該稅項;消息拖累當日股市一度瀉逾千點,港交所(388)更曾急挫12%至489.6元。。

港交所今早一度升穿500元,曾高見509元,惟其後升幅收窄,現報492元,升2.4元或0.5%。

