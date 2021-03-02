虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣佈與大型日式百貨公司SOGO推出獨家聯乘優惠，現金回贈為10%，每星期消費現金回贈為100元，全月4星期計，可獲上限為400元，金額將由優惠期結束後下個月首天起計的10個工作日內存入客戶核心賬戶。

匯立銀行發言人補充指，去年該行第四季網上交易額按季增長近1.5倍，其中12月份的網上交易額按月更升近八成，顯示疫情加快港人對虛銀的接受及使用程度，而1月份的網上交易額亦持續上升。

另外，現時以優惠碼開戶，再於SOGO店內或網店使用該行記賬卡消費至少200元，可獲200元現金回贈。

虛擬銀行近期頻頻就記賬卡服務做推廣，livi bank 2月初與萬事達卡推出虛擬扣賬卡，周一推新優惠，即日至5月底，所有網上簽賬回贈將增加至8%，其中網上簽賬設7%回贈，每月上限為300港元，將於下月底發放；及所有簽賬均可享1%即時回贈，每月上限為500港元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！