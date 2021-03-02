先施（244）是百年老牌百貨公司，可惜後人敗家，連年虧蝕，在2019年，出售給偉祿集團（1196）。去年4月，後者借出8,000萬元給先施，以維持經營其零售業務。

收購的先決條件，必須包括其保險牌照。然而，去年8月，保監局要求先施不得訂立新的保險合約，看來牌照凍過水。10月29日，原大股東馬景煊及陳文衛宣佈把賣殼所得的2.6億元，不可 撤回地送給公司，相信是吸引偉祿繼續完成收購。

誰知1月26日，保監局批准先施保險提交申請，換言之，牌照敗部復活了。2月3日，馬、陳兩人宣佈因「受到不當影響及威迫……簽立」，單方面宣佈契約無效。

耐人尋味之處是，受到「威迫」是刑事行為，為何不去報警？如真的可單憑一紙聲明，就 撤回承諾，小股東將見財化水，喊都無謂。偉祿當然以不變應萬變，不予承認對方的 撤回。

也是因保險牌「復活」，公司價值大增，不知哪裏找來現金，把8,000萬元貸款連本帶利清還了。看來，這場「戰爭」還會打下去。

周顯

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