高銀金融（530）揸弗人潘蘇通陷入財困，其私人持有的港鐵何文田站一期項目的發展權轉讓予鷹君（041），其後卻遭長實（1113）旗下公司入稟控告，涉及重組協議中長實取得該項目的優先購買權。港鐵今日表示，已與潘蘇通及鷹君就該地達成協議，並簽訂更替合約，將與鷹君攜手完成項目工程，意味長實將失去地皮購買權。

長實於上月22日入稟控告潘蘇通及旗下私人公司高鉎投資，指長實與高銀金融去年簽定的重組協議中，就何文田站項目項目存在優先接受或拒絕權契據（a deed of right of first refusal），即按此，若有關潛在買家出價收購該項目部份或全數權益，長實可享有優先購買權或提出拒絕，並以相同作價買入有關權益。

據悉，潘蘇通曾按協議向長實出售何文田項目，惟長實當時未有接受。早前長實就入稟一事回應指，「相信事情是一個誤會，只希望提示對方信守協議，事件應能在未來數天得到解決。待事情解決，傳票將被撤回。」本報已就事件向長實查詢，暫未獲回覆。

鷹君集團於上月9日與潘蘇通、高銀地產及高鉎投資簽定框架協議，將何文田站上蓋發展項目一切權利及責任更替予鷹君或其代名人，接手何文田站上蓋發展項目的發展權，並就協議向港鐵（066）支付的10億元可退還誠意金。

港鐵何文田站一期項目原由高銀金融持有，於2016年以補地價約62.8億元投得地皮，由高銀牽頭合資發展成高級豪宅項目，2018年再以60億元將權益售予高銀主席潘蘇通，即由潘蘇通全資擁有該項目。資料顯示，該項目總樓面面積約74.27萬平方呎，料興建5幢住宅大廈，提供約800至1,000伙分層單位，預計2022年竣工。

潘蘇通發言人表示不評論。

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