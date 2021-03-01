【本報訊】市況未見起色之際，舖市再現蝕讓個案。其中「炒機天堂」去年連錄多宗蝕讓個案，最新再有店舖業主勁蝕逾「三球」離場。

據土地註冊處資料，旺角先達廣場1樓單號舖，面積約112方呎，原業主最初叫價300萬元放售，新近則以180萬元售出，呎價約16,071元。原業主2012年以498萬元購入上述舖位，持貨9年，賬面蝕約318萬元或64%。

新界仔優質果菜5,700萬買舖

此外，市場消息指，筲箕灣金華街23號地下，面積約1,000方呎，原業主最初叫價5,500萬元放售，新近反價200萬元或約3.6%，至5,700萬元獲原租客、建華集團關連公司「新界仔優質果菜」轉租為買，呎價約5.7萬元。原業主1992年以450購入上址，持貨29年，賬面賺5,250萬元或11.6倍。

商廈方面，中原工商舖謝立生指，該行新近獲委託以招標形式，出售中環中央廣場16、21、23及31樓等4層全層樓面。其中16、21及23樓每層面積約12,227方呎，另31樓面積則約12,547方呎，項目總樓面面積49,228方呎，市值約13.3億元，即每方呎平均造價約27,017元。

資料顯示，上述樓面由南華集團（413）持有，並曾於2017年連同26、33及36樓，以意向價30億元標售，以7層總面積約86,419方呎計，呎價約34,714元；即最新市值較四年前下跌約22%。