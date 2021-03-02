《金融時報》報道，馬雲旗下的螞蟻集團，無視政府巨大壓力，拒絕交出更多用戶數據。

報道提到，早前中國監管機構傳出要求螞蟻集團分享消費信貸數據，批評螞蟻透過支付寶等應用程式取得大量個人數據，對於其他銀行構成不公平競爭。

螞蟻持有中國最大的消費者數據庫，而旗下支付寶是中國最大的支付平台。現時螞蟻同意向一個國家支持的數據庫提供一些數據，包括個人身份、每月借款額和還債狀態。但有知情人士指，央行對螞蟻僅分享小量數據表示不滿。

螞蟻一直對公開數據表現得十分保守，認為此舉必須先得到用戶同意。但人行正在推動公司尋找共享數據的方法，如要求消費者同意共享數據作為使用其服務的條件，而螞蟻不願實施，因為它擔心會嚇怕現有客戶。

部份官員亦指，螞蟻分享的數據缺乏公開性及交流頻率。該小組每月向中央銀行的信用參考中心提交簡明的交易記錄，其中僅包括匯總數字，交流頻率亦太低。

北京已要求螞蟻進一步披露信息，人行將互聯網平台收集的數據稱為「公共產品」（Public Goods），應該對其進行更嚴格監管。但知情人士亦指，處理螞蟻的數據對人行構成了重大挑戰，因缺乏分析數據的專業知識和技術，亦是螞蟻拒絕交出數據原因之一。

而中央試圖控制中國私人持有的金融科技數據，已引起分析家和行業參與者的批評，認為這可能會阻礙金融創新。

螞蟻和中國人民銀行拒絕置評。

井賢棟：集團最終將實現上市

螞蟻上市受阻同時令員工士氣低落，《彭博》引述消息人士指出，螞蟻主席井賢棟在公司內聯網表示，集團最終將實現上市，協助員工把手上的部分股份變現。不過，報道亦指，集團已擱置現任及離職員工股權激勵計劃，相信與公司估值出現不確定性有關。

知情人士說，螞蟻於去年7月暫停對現職和離職員工的股權激勵計劃（SER），以為11月上市作準備，由於公司估值出現不確定性，至今仍未重新開始計劃。目前螞蟻逾1.6萬名員工中，已有不少人獲授予SER，股權激勵佔部份員工薪酬的一大部份。

彭博分析師指，螞蟻上市失敗後，已三度下調其估值，認為現時公司淨資產不足1,080億美元，比計劃上市時跌約60%。

據報，螞蟻曾對其員工表示會透過上市，以變現員工手上的公司股份，可惜公司最終未能如期上市。井賢棟最新在公司內聯網表示，針對股權激勵計劃的「短期變現方案」將在4月推行，又指集團最終將實現上市，對此始終充滿信心，同時強調當前的首要任務是按照監管要求整改業務。

報道提到，由於監管層面迷霧重重，公司員工士氣也因此而面臨巨大威脅。有拒絕透露姓名的公司高管稱，4月份派發獎金後，公司將會面臨一波員工離職潮。

根據螞蟻披露的最新數據，截至6月底未兌現的SER總數為1.14億。如果按照公司11月的IPO定價估算，SER規模將達到430億元人民幣。

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