【本報訊】大市3月開局日報喜，在美國債息回落及人行百億逆回購下，昨曾反彈近500點，重上29000關。專家料短期大市反覆整固，最多升至29600點。

港股昨高開477點，一度升至29550點全日高位，惟未能突破20天線（昨處29789點）；最終恒指收報29452點，升472點或1.63%；H指揚206點或1.84%，報11453點；恒生科指報9298點，漲344點或3.85%；主板成交為2,092億元。

科技股反彈爆上

港股全日沽空金額約251.62億元，沽空比率為12.03%。北水由上周五的淨流出，改為淨流入8,405萬元。

盈立證券研究部總監陳偉聰表示，美國債息回落帶動科技股反彈，短期仍要視乎美國1.9萬億美元紓困方案是否獲參議院通過、中國兩會行情中的經濟目標、產業政策等，「預期恒指短期反覆整固格局，向下支持位喺28300點，上試29600點」。他又指，恒指公司昨提出改革，中線有利恒指發展，對其估值及每股盈利均有提升。

陳偉聰建議散戶在現市況下盡量下調持倉比例至低於四成，並平均配置增長型股份及價值型股份，包括互聯網股、消費股；及內房股、本地地產股等。

科技股為昨日升市火車頭，騰訊（700）與美團（3690），合力貢獻恒指280點，兩股各升5.2%及7.9%，並錄3.66億元及4.24億元北水淨入；阿里巴巴（9988）及小米（1810）漲1%及2%，而債息回落令本地銀行股受壓，滙控（005）插2.5%，恒生銀行（011）跌1.3%，渣打（2888）則跌1%。