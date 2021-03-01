恒指周二朝，一度彈至29765點，豈料波叔接受彭博訪問時，突爆出一句，不排除進一步提高股票印花稅的可能性，雖其後彈出又彈入，轉口風稱目前未有計劃，但半日收市仍要跌193點。究竟昨日升市，代表了牛市得以延續，抑或只是長債息抽升陰霾下一個「彈散格局」？周二有獨立股評人股領袖（Tony）和蘋果專欄作家唐牛分析大市，同埋大派心水股。

恒指上周五公佈季檢結果，阿里（241）、龍湖（960）及海底撈（6862）爆冷染藍，散戶又應該點樣做部署？仲要留意恒指將迎來逾50年來最大改革，最新結果係恒指成份股目標於2022年中前由52隻增至80隻，最終數目將固定為100隻。為了保留香港元素，及保持恒指及恒生中國企業指數的差異性，將維持20至25隻香港公司成份股於恒指，至少每兩年評估一次。

另外，恒指為新經濟股快速染藍開綠燈，將縮短上市歷史要求至三個月，同樣將於今年5月指數檢討起生效，而所有成份股權重上限將劃一為8%，同時適用於恒生中國企業指數 ，由今年6月指數調整開始實施。

兩位專家會同你哋分析諮詢結果最終會點樣影響市場，以及邊啲股份較大機會受惠。想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

午市急CALL︳恒指似彈散格局？ 股領袖、唐牛分析恒指改革諮詢結果

日期：3月2日（二）

時間：12:45PM – 13:15PM

主持：Willa

嘉賓：獨立股評人股領袖（Tony）

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

直播網址：

Youtube

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