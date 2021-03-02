【早上09時05分】

港股昨在財政司長陳茂波的股票印花稅事件下，高開低走險守29,000關，恒指黑期暫升155點。

美國10年期債息回軟，報1.403厘。美國聯儲局理事Lael Brainard指，留意到近期債券市場波動，正密切關注發展，憂慮債息持續上升，經濟復蘇步伐將減慢，料維持貨幣政策不變，直至通脹升至目標水平。

歐洲央行周一（1日）報告放慢淨買債速度，原因是有大量贖回，規模接近50億歐元。歐洲央行執行委員會成員Fabio Panetta表示，美國債息上升趨勢，已蔓延到歐元區，並稱「必須阻止名義孳息率曲線加深陡峭。」他又指，一旦影響融資，將不利經濟復蘇，央行必要時會加快購買債券。

另外，市場料石油出口國組織與減產盟國（OPEC+）周四會議將決定增產，紐約油價兩周以來首次跌穿60美元。

【凌晨05時13分】

三大指數低收，道瓊斯工業平均指數收報31,391點，跌143點或0.46%，標普500指數收報3,870點，跌31.53點或0.81%。納斯達克綜合指數收報13,358點，跌230點或1.69%。

【晚上11時45分】

美股稍稍高開後有回吐，三大指數紛紛轉跌，納指領跌0.8%至13484點﹔標指挫0.5%至3884點﹔道指跌0.33%至31432點。

焦點業績股Zoom升幅近乎全蒸發，最新報414.75美元，升幅收窄至1.2%﹔蔚來（NIO）在內的中概三寶動電車挫4%至7%不等。

10年債息方而就未見異動，報1.426厘﹔恐慌指數VIX稍稍升0.7%至23.52。

【晚上10時40分】

美股開市，三大指數窄幅上落，納指微跌0.2%至13565點﹔標指跌0.1%至3898點﹔道指升0.02%至31542點。

蔚來（NIO）跌幅擴大至8.2%至45.7美元﹔小鵬汽車（XPEV）及理想汽車（LI）亦分別挫6.6%及3.4%。

【晚上9時10分】

美股三大指數期貨跌幅收窄，納指100期貨早段一度跌近1%，至最新微跌0.03%，另外標指及道指期並跌不足0.1%。

Zoom（ZM）在周一盤後交出一份驚喜業績，第4季收入達8.825億美元，幾乎等上集團上年同期交出的全年業績指引（9.05-9.15億美元）。Zoom再給出一份增長強勁的2022年度業績指引，預期全年收入37.8億美元，相當於按年增長43%，繼續好過市場預期的37%。

ZM盤前最新報438.1美元，升7.2%。

根據彭博資料顯示，Bernstein給予Zoom最牛目標價610美元，分析師12個月平均目標價為474.1美元。

另外一隻焦點業績股蔚來（NIO）則在虧損擴大，以及晶片短缺兩大因素夾擊下挫5%，蔚來第4季淨虧損13.9億人民幣，差過市場平均預期的5.76億人民幣。

公司又指雖然產量足夠每月出10,000架車，不過因為汽車晶片短缺，只能維持7,500架出貨量，預計要到第2季才有機會滿足預期需求。

NIO最新跌5.2%，報47.17美元。

根據彭博資料顯示，NIO績後最牛目標價為大摩的80美元，分析師12個月平均目標價為65.45美元。

「東南亞小騰訊」Sea（SE）則升5.4%至262美元。

【晚上8時】

騰訊 （700） 為最大股東的「東南亞小騰訊」Sea（SE）上季經調整收入按年升1.02倍，至15.67億美元；經調整後EBITDA轉虧為盈，至4,870萬美元，去年同期虧損1.05億美元，均差過市場預期，惟盤前升7.84%，至268美元。

手機遊戲業務為Sea主要收入來源，為唯一賺錢業務。Garena上季日活躍用戶按年升72%，至6.1億個，而付費用戶數目亦按年升1.2倍，至7,310萬個；電商業務Shopee方面，總訂單上季按年增長1.35倍，至10.33億；商品成交金額（GMV）升1.13倍，至119億美元；支付業務Sea Money方面，總付款額上季逾29億美元，付費用戶為2,320萬個，當中，印度尼西亞用戶為1,000萬個。

【下午5時】

美國十年期國債債券收益率跌1.17%，至1.429厘。歐洲股市早段偏軟，美國三大指數期貨齊跌，道指期貨跌0.58%，至31,325點；標普500指數期貨跌0.75%，至3,869點，納指期貨跌0.78%，至13,176點。

德國DAX指數跌0.3%；英國富時100指數跌0.02%；法國CAC40指數跌0.17%；意大利富時MIB指數跌0.39%。

有傳即將來港第二上市的百度（BIDU）盤前跌0.84%，至293.11美元；B站（BILI）跌3.92%，至139美元。

據《彭博》，韓國電商巨頭Coupang擬在美國首次公開發行（IPO），集資最多36億美元，估值高達510億美元（約3,952.5億元），為自阿里巴巴（BABA）於2014年在美國上市後，在美國上市規模最大的亞洲公司。

報導引述文件顯示，Coupang打算以每股27至30美元，發行1.2億股，集資最多36億美元，估值介乎460億到510億美元。

Coupang由哈佛大學輟學生金範洙於2010年創立，初期公司以美國的Groupon為目標，以團購為主，其後轉型至電商平台，有提供24小時送貨服務，和Amazon（AMZN）一樣，投資大量資源在物流建設上，曾受到投資者質疑，其後因沒有同類型公司提供24小時送貨服務，而獲得大量生意。

Coupang去年收入為120億美元，按年升90.4%，而虧損由前年的6.99億收窄至4.75億。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！