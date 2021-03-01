【本報訊】樓價急升下，自置單位已成富裕家庭的重要財富來源。「自置居所對香港社會經濟的影響」研究簡報提到，根據差估署統計數字，粗略估算本港私人住宅物業的市值於1997至2019年期間，已累升兩倍至約12萬億港元， 優於本地生產總值的109%增幅。

三分二業主還清按揭

2019年，本港私人住宅物業總值約為本地生產總值的4倍，遠高於美國的1.6倍。樓價變化帶來的財富效應，對本地消費及本地生產總值，可以產生重大影響。

全港私人住宅單位總值約12萬億元，相當於兩間騰訊（700），該公司現市值約6.69萬億元。至於美國蘋果公司（Apple）及Amazon，現時市值約15.6萬及12.07萬億港元；即是說，一間美國上市公司，已貴過香港130萬間自置居所的總值。

報告提到，全港三分二的業主已償還按揭貸款，反映財務狀況穩健。這與2003年年中的黯淡景況，形成鮮明對比，當時10.6萬宗按揭合約， 呈現負資產苦況。

1997至2008年期間，全港住戶增加了35.41萬戶。期間，自置居所住戶顯著增加33.6 7萬戶，而租戶只增加4.72萬戶。報告指，這主要受惠於當時房屋供應充裕及樓價處於可負擔水平。到了2009至2019年期間，全港增加33.5萬住戶，而自置居所住戶同期只增加8.02萬戶。然而，居住於公營或私人房屋的租戶則飆升25.02萬戶（包括9.27萬個劏房單位）。