疫情下豪宅市場錄大額租務成交。堪稱「山頂大地主」之一的九龍倉（004），繼連奪山頂文輝道兩幅豪宅地皮後，旗下位於山頂種植道11號豪宅洋房，早前推出面積逾1萬方呎「巨無霸」洋房招租，成功以高達135萬元租出，為本港8個月以來第二宗月租過百萬元的住宅租務成交，亦屬今年全港最貴。

發展商表示，山頂種植道11號1號屋，洋房實用面積10,804方呎，前後花園實用面積達2,333方呎，剛以每月135萬元租出，呎租125元。翻查成交紀錄，本港對上一宗過百萬元住宅租務成交，為南豐集旗下山頂加列山道7至15號單號屋，去年7月獲租客以月租高達140萬元承租，洋房面積11,002方呎，平均呎租127元。

種植道11號共7幢獨立洋房，每幢洋房均設有車庫花園及升降機，實用面積由6,000至逾1萬方呎，其中3座為出租項目。發展商指，另外以招標形式推出2幢洋房招租，為2及3號洋房，實用面積10,344及7,704′方呎，招標日期首輪為3月9日，次輪為3月22日。

近期市場不乏大額豪宅租賃成交，如信置(083)旗下淺水灣道38號洋房，實用面積4,571方呎，以月租70萬元租出，呎租153元，屬近期少數呎租逾百元成交。另外，南灣道16A號洋房，實用面積3,509方呎，月租36萬元，呎租103元。

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